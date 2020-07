Konferencja "Polityka lekowa": Znaczenie rozwoju medycyny personalizowanej i innowacyjnych terapii lekowych

Dynamiczny rozwój nowego podejścia terapeutycznego, jakim jest medycyna personalizowana, to efekt ogromnego postępu w zakresie badań nad genetyką człowieka, który dokonał się na przestrzeni ostatnich lat. Czy medycyna precyzyjna jest przyszłością w walce z licznymi schorzeniami? Jakie sukcesy z jej pomocą udało się odnieść w walce z rakiem płuca i czerniakiem? Jak wygląda w Polsce dostęp do leczenia personalizowanego? I jakie zmiany systemowe są konieczne, by ten kierunek leczenia prężnie się rozwijał? – to tylko wybrane zagadnienia, które poruszono podczas debaty, odbywającej się w trakcie konferencji „Polityka lekowa”, organizowanej przez „Puls Medycyny” już po raz 9.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Zaproszenie do udziału w dyskusji przyjęli:

Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia

dr Beata Jagielska, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenia

dr Barbara Radecka, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

prof. Rodryg Ramlau, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. Sergiusz Nawrocki, kierownik Katedry Onkologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Debatę poprowadziła red. Ewa Kurzyńska z „Pulsu Medycyny”.

Zapraszamy do obejrzenia relacji już 20 lipca!