Konferencja „Polityka lekowa” – eksperci o bezpieczeństwie lekowym w dobie pandemii

„Puls Medycyny” już po raz 9. zaprasza na cyklicznie odbywającą się konferencję „Polityka lekowa”, która jest dla ekspertów związanych z medycyną, farmacją i ochroną zdrowia okazją do dyskusji o najpilniejszych wyzwaniach w zakresie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych polskich pacjentów.

Ostatnia konferencja z tego cyklu odbyła się 18 listopada 2019 r. w Warszawie. Nadchodząca edycja w związku pandemią SARS-CoV-2 i ograniczeniami, z którymi zmaga się nie tylko ochrona zdrowia, przyjmie formułę debat online. Dyskusje ekspertów będą moderowały dziennikarki „Pulsu Medycyny”. Relacja z każdej z debat pojawi się nie tyko na łamach „PM”, ale również w formie wideo na naszej stronie internetowej www.pulsmedycyny.pl.

Podczas tegorocznej edycji eksperci będą dyskutowali m.in. o szczepieniach ochronnych, najpilniejszych wyzwaniach stojących przed branżą farmaceutyczną i niezaspokojonych potrzebach pacjentów z chorobami rzadkimi i autoimmunologicznymi.

"Polityka lekowa" to cykl konferencji organizowanych przez "Puls Medycyny" od 2016 r., w czasie których zgromadzeni przy wspólnym stole eksperci wskazują, co ich zdaniem jest najważniejsze w strategii mającej na celu optymalizację dostępu do farmakoterapii w Polsce. W dyskusjach biorą udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, przemysłu farmaceutycznego, pacjentów, eksperci ochrony zdrowia, autorytety z dziedziny medycyny i farmacji.