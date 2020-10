Konferencja "Choroby reumatyczne w nauce, publikacjach, naukowych i w systemie ochrony zdrowia”

W dniach 18-21 listopada 2020 roku odbędzie się w Warszawie 4 dniowy cykl warsztatów i wykładów pt.: „Choroby reumatyczne w nauce, publikacjach, naukowych i w systemie ochrony zdrowia”. Organizatorem spotkania jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała nauka” – wsparcie konferencji naukowych.

Wszystkie wydarzenia będą udostępniane online, po rejestracji na stronie i są nieodpłatne.

W pierwszych dwóch dniach webinarium (18-19.11.2020, godz. 14-17.00) uczestnicy będą mogli zapoznać się z aspektami metodologii pisania prac naukowych w ramach warsztatów Good practices in the writing of scientific articles/Dobre praktyki w pisaniu medycznych artykułów naukowych. Wykłady poprowadzi doświadczony redaktor czasopisma naukowego Rheumatology International - Armen Yuri Gasparyan. Wśród poruszanych tematów znajdą się: metodyka pisania artykułów i ubiegania się o publikacje w uznanych czasopismach naukowych, sposoby korzystania z naukowych baz danych oraz problem plagiatu - a także inne zagadnienia, które pozwolą poszerzyć wiedzę i umiejętności przydatne w karierze naukowej. Webinarium prowadzone będzie w języku angielskim.

Kolejne dwa dni spotkań (20-21.11.2020) poświęcone będą prezentacjom naukowych osiągnięć polskich ośrodków reumatologicznych oraz zagadnieniami 39. Konferencji Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych. Wykłady wygłoszą wybitni specjaliści w dziedzinie reumatologii i chorób pokrewnych. Konferencja będzie miała charakter hybrydowy, spotkania stacjonarnego oraz w trybie on-line. Jednocześnie pragniemy poinformować, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną ilość uczestników spotkania będzie ograniczona i dostosowana do obowiązujących zasad dotyczących zgromadzeń, przestrzegane będą wszystkie zasady bezpieczeństwa w miejscu spotkania, a konferencja będzie miała charakter gównie on-line.

Organizatorzy zapraszają wszystkich specjalistów w dziedzinie medycyny i nauk pokrewnych oraz naukowców i studentów do aktywnego wzięcia udziału w tym wydarzeniu.