Koncepcja nowoczesnego leczenia raka płuca

W Polsce rocznie rozpoznaje się ponad 23 tys. nowych przypadków raka płuca. Jak powinna przebiegać diagnostyka u osoby z podejrzeniem tego nowotworu, by miała ona szansę na najskuteczniejsze leczenie?

Kompleksową diagnostykę musimy prowadzić u wszystkich chorych na raka płuca. U wszystkich pacjentów z podejrzeniem tej choroby należy w sprawny sposób przeprowadzić także prawidłową, pełną ocenę stopnia zaawansowania procesu nowotworowego. Powinniśmy wykorzystywać do tego najnowocześniejsze urządzenia diagnostyczne, w tym tomografię pozytonową (PET), oraz dokonywać oceny wydolności układu oddechowego. Pomoże to nam jak najszybciej określić, czy u danego chorego istnieje możliwość przeprowadzenia leczenia radykalnego — w pierwszej kolejności operacyjnego, w dalszej radykalnej radiochemioterapii sekwencyjnej bądź jednoczasowej.

Ocena stopnia zaawansowania raka płuca często zostaje wykonana w sposób nieskoordynowany i niepełny. W wielu przypadkach jest rozciągnięta w czasie, co powoduje konieczność powtarzania przeprowadzonych już badań. W przypadku niektórych chorych również decyzje kliniczne podejmuje się na podstawie niepełnej diagnostyki, a to skutkuje mniejszą efektywnością leczenia. Wciąż u zbyt wysokiej liczby chorych nie wykonuje się badania biopsji endoskopowej (EUS, EBUS) z bioptowaniem węzłów chłonnych śródpiersia na podstawie badań obrazowych, które wskazują potrzebę przeprowadzenia takiej procedury.



Czy to oznacza, że przez złą organizację systemu badań diagnostycznych ich wyniki tracą ważność i u ciężko chorych pacjentów muszą być wykonywane po raz kolejny?

U chorych po wykonaniu wyjściowego badania tomografii komputerowej często zachodzi potrzeba poszerzenia diagnostyki o kolejne badania, w tym o biopsję lub bronchoskopię. Już sam czas oczekiwania na badania obrazowe w Polsce jest zbyt długi. Nawet po otrzymaniu wyniku badania obrazowego, który wskazuje na obecność procesu nowotworowego i konieczność poszerzenia diagnostyki, pacjent musi zbyt długo czekać na kolejne konsultacje i wyniki. W efekcie badania, które zostały przeprowadzone na początku ścieżki diagnostycznej, tracą swoją ważność i do postawienia pełnej diagnozy konieczne jest ich powtórzenie. Znam przypadki, w których proces diagnostyczny trwał nieakceptowalnie długo — nawet kilka lub kilkanaście tygodni.

Warto zwrócić uwagę na dwa aspekty z tym związane: z jednej strony powtarzanie badań wiąże się z generowaniem niepotrzebnych kosztów, z drugiej naraża pacjenta na komplikacje, np. podczas ponownego pobierania materiału tkankowego w czasie biopsji, a także na niepotrzebny stres. Co ważne, wydłużając czas do postawienia pełnej diagnozy, opóźniamy także moment rozpoczęcia terapii, a tym samym zabierajmy chorym kolejny procent szans na pokonanie choroby nowotworowej czy wydłużenie życia.



Czy problem rozwlekłości diagnostyki raka płuca jest powszechny w naszym kraju?

Jest to problem, który z pewnością pojawia się w zbyt dużej grupie placówek prowadzących diagnostykę raka płuca. Trzeba jednak podkreślić, że część szpitali przeprowadza ten proces w sposób sprawny i zgodny z zaleceniami polskich i światowych towarzystw naukowych.



Problem złej organizacji procesu diagnostycznego dotyczy także pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym?

Najważniejszym i pierwszym celem procesu diagnostycznego, który chcemy osiągnąć u pacjenta ze stwierdzonym rakiem płuca, jest odpowiedź na pytanie, czy chory kwalifikuje się do leczenia torakochirurgicznego. Powinniśmy ją uzyskiwać jak najszybciej, gdyż postęp procesu nowotworowego może sprawić, że chory straci możliwość leczenia radykalnego w czasie przebiegu diagnostyki. Jeśli tak się stanie lub pacjent trafi do nas z nowotworem nieoperacyjnym w stopniu IV, musimy przejść do dalszego jej etapu — kompleksowych badań molekularnych, które są dedykowane chorym z nowotworem zaawansowanym, a zatem dla kandydatów do leczenia systemowego.

Ten proces w przypadku pewnej grupy chorych także jest pomijany. Wciąż nie u wszystkich chorych ocenia się obecność mutacji EGFR, ROS 1, ALK, które predysponują pacjenta do leczenia ukierunkowanego molekularnie inhibitorami kinaz tyrozynowych, oraz ekspresję białka PDL-1, która wskazuje na konieczność zastosowania immunoterapii. Pominięcie tych kroków diagnostycznych powoduje, że chorzy leczeni są w sposób niezgodny z najnowszą wiedzą i standardami. Na przykład pacjenci z ekspresją PDL-1 powyżej 50 proc., którzy są kandydatami do immunoterapii w pierwszej linii leczenia, otrzymują chemioterapię, ponieważ nie wykonano u nich badań molekularnych.

Diagnostykę molekularną wykonujemy także u chorych w III stopniu zaawansowania nowotworu, którzy leczeni są radykalnie radiochemioterapią. U chorych, u których stwierdza się obecność ekspresji PDL-1, zasadne jest zastosowanie w kolejnym etapie terapii podtrzymującej w postaci immunoterapii. W Polsce jednak nadal nie ma programu lekowego, który umożliwiałby pacjentom dostęp do tego typu leczenia.



Jakie zatem działania są potrzebne, aby proces diagnostyczny przebiegał u nas sprawnie i zgodnie ze standardami światowymi?

W 2019 r. wraz z grupą ekspertów zajmujących się leczeniem i diagnostyką raka płuca zostaliśmy poproszeni przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) o stworzenie koncepcji Lung Cancer Units, której podstawą była sprawna, kompleksowa diagnostyka chorych na raka płuca. Celem tego planu było szybkie wyodrębnienie grupy chorych, którzy wymagają leczenia radykalnego — chirurgicznego lub radiochemioterapeutycznego, ale także ocena stopnia zaawansowania nowotworu, diagnostyka histopatologiczna oraz ocena stopnia sprawności chorego. Ostatnie kryterium jest dość dobrze zdefiniowane przez samych chirurgów i onkologów. Do oceny sprawności pacjenta konieczne jest wykonanie testów sześciominutowego marszu i spirometrycznych, które mówią nam czy chory jest kandydatem do leczenia agresywnego, czy powinno zostać u niego zastosowane leczenie o mniejszym stopniu toksyczności.

W naszej koncepcji postulowaliśmy stworzenie ogólnopolskiej sieci Lung Cancer Units w oddziałach pulmonologicznych. Dzięki swojej wydolności i dobremu finansowaniu byłaby ona w stanie sprawnie, w krótkim czasie i całościowo diagnozować raka płuca. Ocena obejmowałaby stopień zaawansowania nowotworu, stopień sprawności chorego. Lung Cancer Unit przekazywałby pacjentów w pierwszej kolejności do leczenia chirurgicznego, a następnie do leczenia w ośrodkach radioterapeutycznych oraz do innych form leczenia systemowego. Bardzo ważna w całym systemie, który opracowaliśmy, jest współpraca powstałej sieci oddziałów pulmonologicznych z ośrodkami torakochirurgicznymi, które ocenialiśmy jako bardzo wysokiej jakości i dobrze scentralizowane, o co przez lata dbali konsultanci krajowi ds. torakochirurgii.

Wskazaliśmy, że każdy Lung Cancer Unit powinien być afiliowany w ośrodku, w którym funkcjonuje placówka torakochirurgiczna czy też pozostającym w bardzo ścisłej współpracy z taką placówką. Odnieśliśmy się także do działalności ośrodków radioterapeutycznych, których w Polsce jest nieco więcej niż placówek torakochirurgicznych. Naszym zdaniem, powinny one być także ściśle skoordynowane z Lung Cancer Units.

Chory, który jest kandydatem do jednoczasowej radiochemioterapii musi mieć zapewnioną odpowiednią koordynację leczenia, poprzedzoną wykonaniem kompleksowych badań, oraz możliwość leczenia zgodną z najnowszymi zaleceniami. Jest to kolejny problem, na który napotykamy w Polsce, ponieważ liczba chorych kwalifikowanych do leczenia jednoczasowego jest wciąż nieakceptowalnie niska.



Gdzie w państwa koncepcji sytuuje się diagnostyka molekularna?

Odnieśliśmy się również do tego. Diagnostyka molekularna jest przeprowadzana w III nieoperacyjnym oraz IV stadium zaawansowania nowotworu. Jej celem jest wyodrębnienie chorych, którzy nie powinni być leczeni cytostatykami i są kandydatami do nowoczesnego leczenia ukierunkowanego molekularnie lub za pomocą immunoterapii. W ostatnich latach dociera do nas coraz więcej dowodów, że nowoczesne leczenie oparte na terapii sekwencyjnej jest skuteczne i wydłuża życie chorych, którzy jeszcze kilka lat temu nie mieli praktycznie żadnych opcji terapeutycznych.

Prace nad naszą koncepcją przejęło Ministerstwo Zdrowia i do dnia dzisiejszego nic zostało wprowadzone do praktyki klinicznej. Nie potrafię, niestety, wyjaśnić, jakie były przyczyny takiej decyzji, mogę jednak przypuszczać, że jest to związane z zasobami finansowymi, jakie musiałyby zostać przeznaczone na realizację tych założeń.

W Polsce potrzebne jest stworzenie kompleksowej koncepcji, która pozwoli na szybką, sprawna i zgodną z najnowszymi standardami diagnostykę, która jest punktem wyjścia do prawidłowego leczenia. Dotychczas prowadzone programy — pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej, Narodowa Strategia Onkologiczna, której realizację rozpoczęto w bieżącym roku — nie przyniosły widocznych zmian w diagnostyce raka płuca. Aby leczyć naszych chorych skutecznie, konieczne jest podjęcie systemowych działań, które sformalizują ścieżkę diagnostyczną w raku płuca.

O kim mowa

Dr n. med. Krzysztof Konopa jest specjalistą w dziedzinie onkologii, onkologii klinicznej i radioterapii, adiunktem w Klinice Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultantem województwa pomorskiego w dziedzinie radioterapii klinicznej.