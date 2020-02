Kolejny patent dla polskiej spółki biotechnologicznej

NanoVelos, jedna z trzech spółek działających w obszarze diagnostyki, terapii i rehabilitacji pacjentów onkologicznych, które wchodzą w skład notowanej na GPW grupy NanoGroup, otrzymała patent na wynalazek "Process for the preparation of polysaccharide nanoparticles".

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Celem realizowanego przez nią projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu transportu leków, który po zaaplikowaniu do leków onkologicznych będzie mógł usprawnić ich działanie. Projekt ten uzyskał wsparcie finansowe z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz środków unijnych na łączną kwotę 14 mln zł.

To nie pierwszy patent uzyskany przez NanoVelos za granicą. Wcześniej spółka otrzymała patenty na swoje technologie m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Chinach, Izraelu oraz Rosji.

"Stale dążymy do uzyskania ochrony wszystkich naszych projektów na jak największą skalę. W ten sposób budujemy wartość spółki. Aktywność na rynku innowacji i farmacji niewątpliwie wymaga takich działań" - poinformował prof. Tomasz Ciach, prezes NanoVelos.

Od 5 lutego szczegóły patentu dostępne są publicznie w European Patent Bulletin, który można pobrać ze strony Europejskiego Urzędu Patentowego.