Kolejne reinfekcje COVID-19 zwiększają ryzyko zgonu i pobytu w szpitalu. Szczególnie wśród niezaszczepionych

Jak wynika z analizy przeprowadzonej na amerykańskiej populacji wraz z kolejnymi infekcjami wirusem SARS-CoV-2 rośnie ryzyko hospitalizacji, zgonu i powikłań z powodu COVID-19.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Najbardziej zagrożeni byli pacjenci, którzy nie zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19 albo otrzymali jedynie jedną dawkę lub nie poddali się szczepieniom dodatkowym iStock

Wzrost ryzyka hospitalizacji i śmiertelności dotyczy głównie osób niezaszczepionych lub zaszczepionych niepełnym schematem. Wyniki analizy opisano na łamach “Nature”. Przeprowadzono ją na bazie danych zebranej i udostępnionej przez amerykański departament weteranów wojennych. Analiza dotyczyła populacji 39 tysięcy osób. Uwzględniono w niej pacjentów z jedną, dwoma lub większą liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2 - oraz tych, którzy uniknęli COVID-19.

Ryzyko największe przy pierwszym zakażeniu

– Stwierdziliśmy, że w porównaniu do osób jedynie raz zakażonych, pacjenci z reinfekcją COVID-19 wykazują większe ryzyko hospitalizacji, zgonu i powikłań wielonarządowych, w tym układu oddechowego, chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, zaburzeń hematologicznych, gastrycznych i psychicznych oraz schorzeń nerek i chorób neurologicznych – zaznaczają w komentarzu do badań specjaliści z Washington School of Medicine i Saint Louis Health Care System.

Ryzyko hospitalizacji, zgonu i powikłań zwiększa się z każdą kolejną infekcją, choć największe jest po pierwszym zakażeniu. Wzrasta po drugiej reinfekcji, jak i po trzeciej w okresie sześciu miesięcy. Autorzy badań zwracają jednak uwagę, że najbardziej zagrożeni byli pacjenci, którzy nie zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19 albo otrzymali jedynie jedną dawkę lub nie poddali się szczepieniom dodatkowym (z użyciem tzw. boostera).

Kluczowe jest zapobieganie reinfekcjom

Zdaniem amerykańskich specjalistów w przyszłości w zmaganiach z pandemią najważniejsze będzie zapobieganie reinfenkcjom wirusa SARS-CoV-2. Jednak podobna sytuacja jest w przypadku wirusa grypy sezonowej. W przypadku tej infekcji stosowane są coroczne szczepienia przeciwko szczepom tego wirusa, dominującymi - zgodnie z przewidywaniami - w kolejnych sezonach grypowych. W Polsce najwięcej zakażeń wirusem grypy jest od jesieni do wiosny, szczególnie od stycznia do marca.

Brytyjscy naukowcy odkryli, że ryzyko reinfekcji podczas fali omikronowej było ośmiokrotnie wyższe niż podczas zeszłorocznej fali zakażeń wariantem Delta. W 2020 roku reinfekcje COVID-19 uznano za rzadkie. Podobnie w 2021 roku ryzyko ponownego zachorowania oceniono jako niskie. Ale w 2022 roku już tak nie jest. W miarę pojawiania się coraz większej liczby wariantów koronawirusa, reinfekcje wydają się coraz bardziej powszechne.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Reinfekcje u ozdrowieńców po COVID-19: jaka jest skala problemu?