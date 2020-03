Kolejna zmiana w rozporządzeniu dot. hospitalizacji chorych na COVID-19

Minister zdrowia ogłosił kolejną zmianę w rozporządzeniu dot. hospitalizacji osób z podejrzeniem COVID-19. Regulacja ma zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem personelu medycznego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, obowiązującym od 17 marca, "obowiązkowej hospitalizacji podlegają osoby, u których stwierdzono COVID-19, jeżeli nie zostały przez lekarza skierowane do leczenia w ramach izolacji odbywanej w warunkach domowych".

Ogłoszone 23 marca kolejne rozporządzenie szefa resortu w tej sprawie doprecyzowuje sposób postępowania z pacjentem, u którego stwierdzono zachorowanie lub podejrzanym o zachorowanie na COVID-19.

"Dynamicznie zmieniająca się sytuacja związana z rosnącą liczbą osób z podejrzeniem i zachorowaniem na COVID-19 wymaga zmian stanu prawnego, który powinien umożliwiać stosowanie wytycznych konsultantów krajowych i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych sprzyjających ograniczaniu narażenia personelu medycznego i rozprzestrzeniania się zakażeń w populacji. Zmiana ma na celu uelastycznienie decyzji klinicznych, które mogą być podjęte przez personel medyczny oceniający stan kliniczny pacjenta w kontekście ryzyka wystąpienia COVID-19 i współistniejących stanów zdrowotnych" - napisano w ocenie skutków regulacji, dołączonej do rozporządzenia.

Na czym polega zmiana?

Zgodnie z rozporządzeniem, lekarz SOR lub izby przyjęć ocenia ryzyko zachorowania na COVID-19 i jednocześnie stan kliniczny pacjenta. Po niezbędnym zaopatrzeniu medycznym i pobraniu materiału do badań diagnostycznych pacjent może zostać przewieziony do szpitala zakaźnego w oczekiwaniu na wynik badania lub również skierowany do izolacji pozaszpitalnej, w tym izolacji w warunkach domowych, jeśli pozwala na to stan jego zdrowia.

Zmiana ta ma wpłynąć pozytywnie na organizację pracy szpitala, a także zmniejszyć ryzyko zakażenia wśród personelu medycznego i innych pacjentów. "Jest ona szczególnie istotna z punktu widzenia szpitali przyjmujących co do zasady pacjentów niezakaźnych" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, czyli 23 marca 2020 r.