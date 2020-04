Kogo wojewoda nie może skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii? NIPiP podpowiada pielęgniarkom i położnym

Wiek, stan zdrowia oraz posiadanie dziecka w określonym wieku – to trzy przesłanki, na które może powołać się pielęgniarki i położna, w sytuacji gdy nie jest w stanie wywiązać się ze skierowania przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przygotowała krótki informator dla personelu pielęgniarskiego, zbierający najważniejsze informacje dotyczące powołania do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19.

Decyzją administracyjną wojewody z danego regionu każda pielęgniarka i położna, niezależnie od formy zatrudnienia, może zostać skierowana do wykonywania zadań w ramach walki z koronawirusem. Dokument z decyzją może zostać doręczony przez policjanta lub inną wyznaczoną do tego osobę (np. pracownika innych służb mundurowych lub organu wydającego decyzję, czyli wojewody) w godzinach dziennych, ale wyjątkowo może zostać przekazany także pomiędzy godz. 6-22. Teoretycznie decyzja może być także doręczona drogą pocztową. Co ważne, osoba doręczająca decyzję nie może żądać od pielęgniarki czy położnej natychmiastowego udania się do miejsca udzielania świadczeń.

„Decyzja może być pozostawiona dorosłemu domownikowi, gospodarzowi bloku bądź sąsiadowi z obowiązkiem doręczenia. Doręczenie następuje wraz z pozostawieniem decyzji tym osobom. Decyzja może być doręczona w pracy lub innym miejscu, ale tylko do rąk własnych adresata” – informuje NIPiP.

Ewentualna odmowa jest odnotowywana przez osobę doręczającą, nie skutkuje także brakiem skuteczności same decyzji. Jeśli w przypadku danej pielęgniarki zachodzi któraś z trzech przewidzianych przez ustawodawcę przesłanek do odmowy jej wykonania, należy dokument przyjąć, a następnie się od niego odwołać.

„Decyzja powinna zawierać imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu osoby, do której jest skierowana, podmiot leczniczy, do którego następuje skierowanie, okres, w którym ma być wykonywana praca, pouczenie o prawie odwołania od decyzji ze wskazaniem terminu na odwołanie, wskazanie organu (właściwy miejscowo wojewoda) wizerunek orła, podpis wojewody lub osoby działającej z jego upoważnienia wraz z pieczęcią. Powinna również zawierać wzmiankę o natychmiastowej wykonalności decyzji. Nie musi zawierać uzasadnienia, choć zwykle decyzje je posiadają” – precyzuje NIPiP.

Prawo nie przewiduje w jakim czasie od otrzymania decyzji należy się skierować do pracy (często jednak taką informację zawiera sam dokument). W przypadku braku terminu zgłoszenia się, najlepszym rozwiązaniem będzie skontaktowanie się z Urzędem Wojewódzkim. Zakład pracy powinien być poinformowany o ewentualnym opóźnieniu.

„Kierownik zakładu informuje wojewodę o braku stawiennictwa do pracy przy zwalczaniu epidemii, a wojewoda na podstawie tych informacji może podjąć decyzję o nałożeniu kary administracyjnej” – uczula samorząd pielęgniarski.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych informuje również, kto nie może być skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii:

kobiety w ciąży,

osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat,

osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;

osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na jego wiek,

jeden z dwójki rodziców wychowujących ich wspólne dziecko w wieku powyżej 14 lat.

Przysługują dodatkowe zwolnienia z pracy przy zwalczaniu epidemii w warunkach zagrożenia zakażeniem ze względu na inne okoliczności niż posiadanie dziecka, czyli ze względu na:

wiek: ukończenie 60 lat,

stan zdrowia: orzeczona częściowa lub całkowita niezdolność do pracy; inwalidztwo, orzeczona choroba przewlekła.

„Odwołanie należy złożyć do ministra zdrowia za pośrednictwem wojewody. Kopertę z odwołaniem należy zaadresować na adres Wojewody. Adresata należy wskazać następująco: ‘Minister Zdrowia za pośrednictwem Wojewody…’ (z dopiskiem jakiego województwa). Nazwa i adres Wojewody powinien być podany w treści decyzji, a tryb odwołania powinien zostać opisany w ‘pouczeniu’, które zwykle znajduje się na końcu decyzji. Termin na odwołanie to 14 dni od dnia przekazania informacji o skierowaniu do pracy” – wskazuje NIPiP.

Całość informatora tutaj.

Źródło: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych