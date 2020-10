Klinika Diabetologii SUM rekrutuje pacjentów z cukrzycą typu I do międzynarodowych badań

Klinika Diabetologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i funkcjonujący na jej bazie oddział diabetologii dziecięcej i pediatrii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach rekrutują pacjentów do międzynarodowego projektu badawczego.

Głównym celem międzynarodowych badań, w które zaangażowała się katowicka placówka jest znalezienie opracowanie nowych terapii dla chorych na cukrzycę typu 1. Projekt jest jednym z elementów Programu Innodia. Katowicka klinika jest jedynym ośrodkiem w Polsce, uczestniczącym w tym programie.

Zbieranie danych zdrowotnych chorych i ich bliskich

W ramach projektu w całej Europie zbierane są próbki i dane od właśnie zdiagnozowanych pacjentów z cukrzycą typu I oraz ich krewnych pierwszego stopnia. Dzięki zgromadzonym danym będzie można zbadać ewolucję choroby u tych osób oraz opracować nowe metody przewidywania ryzyka rozwoju choroby u krewnych oraz – docelowo – znaleźć lekarstwo dla tych, u których już zdiagnozowano chorobę lub są w okresie jej burzliwego, ale cichego rozwoju.

"40 lat leczę cukrzycę i znam jej konsekwencje. Kiedy zaczynałam pracę, pacjenci umierali w wieku 20 lat, mieli ciężkie powikłania – pamiętam niewidomych 18-latków, którzy szli trzymając się szpitalnej ściany. Przez te lata nastąpił gigantyczny postęp technologiczny i obraz jest zupełnie inny – znam chorych w wieku 50, 60 lat, prowadzących pełne i aktywne życie" – powiedziała podczas konferencji prasowej w Katowicach kierująca katowicką kliniką prof. Przemysława Jarosz-Chobot.

"Jest to jednak wciąż dramatyczna choroba, która całkowicie zmienia życie w chwili diagnozy i czyni je trudnym – chory musi pobierać insulinę w zastrzykach - przez pompę czy za pomocą penów – 10-12 razy w ciągu doby - ile trzeba, przy jednoczesnym bardzo agresywnym monitorowaniu glikemii. Nawet przy dobrze ‘ustawionej’ cukrzycy zajmuje to co najmniej 2 godziny dziennie i zawsze może wydarzyć się coś nieprzewidywanego" – dodała.

"Opracowanie leku na cukrzycę byłoby osiągnięciem na miarę Nagrody Nobla. Choć osiągnęliśmy wiele, to nadal stoimy w miejscu. Nie przezwyciężymy tego bez pacjentów, bez ich zaangażowania w badania, w taki jak ten unikalny projekt badawczy" – podkreśliła prof. Jarosz-Chobot.

Bank informacji dla badaczy

Dotychczas do udziału w projekcie badawczym katowicka klinika pozyskała ok. 300 chorych na cukrzycę i członków ich rodzin. U blisko 30 osób podczas badań na cele programu wychwycono pierwsze sygnały cukrzycy. Nie ma górnego limitu uczestników badania – zgłosić może się każda osoba w wieku od 1 do 45 lat, u której zdiagnozowano cukrzycę w ciągu ostatnich 6 tygodni.

Udział w badaniu potrwa ok. 2 lata i będzie obejmował 5 wizyt, podczas których pobierane będą próbki krwi, moczu i kału, tworząc "bank biologiczny" – bazę informacji dla badaczy.

Cukrzyca typu I – inaczej cukrzyca insulinozależna – jest najczęściej diagnozowana u dzieci do 14. roku życia. Na podstawie niepoznanego wciąż do końca procesu chorobowego organizm niszczy własne, produkujące insulinę komórki, pozbawiając się w efekcie możliwości jej produkowania. Na świecie żyje ok. 17 mln chorych na cukrzycę typu I.

W programie Innodia uczestniczy 36 najbardziej renomowanych europejskich ośrodków specjalizujących się w m.in. diabetologii, immunologii, genetyce, biologii molekularnej, mikrobiologii, statystyce oraz informatyce.