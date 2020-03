KIF: Rząd zapomniał o fizjoterapeutach

Rządowa Tarcza Antykryzysowa pomija fizjoterapeutów, których sytuacja jest coraz trudniejsza. Według danych Krajowej Izby Fizjoterapeutów nawet 50 000 przedstawicieli tego zawodu medycznego musiało na czas epidemii COVID-19 zawiesić działalność.

W piątek 27 marca dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów przesłał list do Elżbiety Witek – Marszałek Sejmu RP, Mateusza Morawieckiego oraz Jadwigi Emilewicz – ministra rozwoju, w którym przedstawił dane dotyczące dramatycznej sytuacji polskich fizjoterapeutów. Podobne pismo trafiło również do ministra zdrowia i szefów klubów parlamentarnych. Prezes Maciej Krawczyk zwrócił uwagę, że fizjoterapeuci – mimo że są zawodem medycznym w czasach epidemii COVID-19 wystawionym na większe ryzyko zakażenia koronawirusem – nie będą mogli skorzystać z rządowego planu pomocowego. KIF rozesłała do wszystkich zarejestrowanych przedstawicieli zawodu (67 544) ankietę, zwierającą pytania o wpływ rozprzestrzeniania się COVID-19 na ich zawodową aktywność. W badaniu wzięło udział 12 890 – ale trzeba pamiętać, że trwało ono tylko dwa dni od 23 do 25 marca, a na jego przygotowanie również nie było dużo czasu.

„Wyniki tej ankiety – aż 75 proc. fizjoterapeutów, czyli 50 000 osób, zostało zmuszonych do całkowitego zaprzestania podejmowania swojej aktywności zawodowej w związku z sytuacją epidemii COVID-19. Prezes KRF kończy swój list apelem do decydentów: Mam nadzieję, że polski rząd i parlament znowu nie obudzą się za późno, czyli w momencie, w którym wszyscy Polacy zostaną pozbawieni dostępu do fizjoterapii. Już teraz w kolejce oczekuje 2 mln pacjentów” – informuje KIF.

Jakie rozwiązanie byłoby zdaniem Izby optymalne? KIF rekomenduje przekazanie fizjoterapeutom bezzwrotnego wsparcia na poziomie 60 proc., udokumentowanych w porównaniu do 2019 r., utraconych rocznych przychodów – kwota wsparcia nie mogłaby być wyższa niż 40 000 zł. Na podstawie danych zebranych w ankiecie KIF szacuje liczbę podmiotów, które będą potrzebowały takiej pomocy na 11 500 praktyk i 2000 ambulatoriów.

KIF podkreśla w swoim apelu, że fizjoterapia pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii z powodu COVID-19 jest bardzo ważnym elementem leczenia. Nie wolno też przy tym zapominać o chorych, którzy z powodu zawieszenia działalności zawodowej fizjoterapeutów zostali pozbawieni dostępu do pomocy, przez co ich stan zdrowia najprawdopodobniej się pogorszy.

Całość pisma przekazanego premierowi i ministrom tutaj.

Źródło: KIF

