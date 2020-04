KIF: Fizjoterapeuci również mogą pomóc w walce z COVID-19

Nie czekajmy, aż zabraknie nam rąk do pracy z pacjentami. Pamiętajmy, pomocy medycznej potrzebują nie tylko chorzy na COVID-19. Polscy pacjenci z innymi schorzeniami także potrzebują opieki, a my jako profesjonalny zawód medyczny na co dzień ją zapewniamy - dr hab. n. med. Maciej Krawczyk zaapelował do premiera i ministra zdrowia o wykorzystanie fizjoterapeutów do czynności medycznych związanych z walką z epidemią COVID-19.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Od początku epidemii koronawirusa w Polsce KIF podkreśla, ze na pierwszej linii frontu obok lekarzy, pielęgniarek, diagnostów, ratowników czy farmaceutów powinni stanąć fizjoterapeuci. Izba alarmowała również, że w związku z wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami wielu fizjoterapeutów straciło możliwość podejmowania zawodowej aktywności - co w opinii dr. hab. n. med. Macieja Krawczyka nie ma uzasadnienia ekonomicznego ani medycznego.

Zobacz więcej iStock

"Fizjoterapeuci są grupą, która wykonuje zawód medyczny. Obecnie zostali zmuszeni do zaprzestania prowadzenia swojej działalności, poza wyjątkami wskazanymi w rozporządzeniu. Osoby, które na co dzień pracują w ambulatoriach, gabinetach prywatnych, sanatoriach, domach opieki społecznej czy szkołach, czyli około 55 000 osób, nie pracują. Dzisiaj pozostajemy więc na drugiej linii walki z epidemią, ale to można zmienić z pożytkiem dla pacjentów. Część z nas dobrowolnie podejmie się pracy w zakresie wykonywania czynności medycznych i będą to dodatkowe i wykwalifikowane ręce do pracy w systemie ochrony zdrowia" - podkreśla prezes KRF.

Dr Maciej Krawczyk wskazuje również na gotowość do pracy większości fizjoterapeutów, która po odbyciu szkolenia pozwoliłaby im na współpracę z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym, co byłoby ogromną korzyścią dla pacjentów i systemu.

"Jesteśmy wykształconymi profesjonalistami po studiach medycznych, którzy na co dzień pracują z pacjentami. Już teraz jesteśmy w stanie samodzielnie wykonywać wiele procedur medycznych, a inne będziemy w stanie realizować po uprzednim instruktażu i pod nadzorem lekarzy, pielęgniarek lub ratowników medycznych. Dzisiaj jest ostatni moment na szybkie zorganizowanie przeszkolenia dla chętnych podjęcia się tego zadania. Warto podkreślić, że mamy doświadczenie w pracy z pacjentami nieporównywalnie większe od studentów studiów medycznych. Posiadamy także stosowne ubezpieczenie OC do udzielania świadczeń zdrowotnych" - podsumowuje prezes KRF.

KIF informuje także, że już 300 fizjoterapeutów pracuje z chorymi na COVID-19, a ok. 9000 z pacjentami, dla których potencjalnymi skutkami przerwania fizjoterapii mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu lub zagrożenie życia.

Źródło: KIF

***

Rządowa Tarcza Antykryzysowa pomija fizjoterapeutów, których sytuacja jest coraz trudniejsza. Według danych Krajowej Izby Fizjoterapeutów nawet 50 000 przedstawicieli tego zawodu medycznego musiało na czas epidemii COVID-19 zawiesić działalność.

KIF: Rząd zapomniał o fizjoterapeutach