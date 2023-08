KE proponuje skrócenie procesu rejestracji nowych leków

Opóźnienia w procedurze rejestracji leków wynoszą nawet 3 lata. Tymczasem zgodnie z art. 18 Prawa farmaceutycznego postępowanie w sprawie dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 210 dni. Zmiany w tym zakresie zaproponowała w kwietniu 2023 roku Komisja Europejska.

Fot. Pixabay

Procedura wprowadzenia na rynek nowego produktu leczniczego to dość złożony proces, przeprowadzany w tzw. procedurze narodowej w oparciu o przepisy ustawy - Prawo farmaceutyczne. Wnioski o rejestrację składane są bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zaś krajowym organem uprawnionym do wydawania i zmiany pozwolenia na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu na terytorium Polski jest prezes URPL.

Kontrola NIK wykazała zbyt długi proces rejestracji leków

Przeprowadzona przez Naczelną Izbę Kontroli w 2022 roku kontrola rejestracji i zmian porejestracyjnych produktów leczniczych wykazała, że proces rejestracji produktów leczniczych i dokonywania zmian porejestracyjnych przebiegał przewlekle. Ponadto niektóre ze stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości, dotyczących nadzorowanych przez GIF badań jakościowych, mogły stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Jeden z problemów to – jak wskazała NIK - wielokrotne wydawanie zgód na przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień i uzupełnień dokumentacji przez podmioty odpowiedzialne. W ocenie NIK było to działanie nierzetelne, które skutkowało przewlekłością postępowań oraz zaburzało ich tok.

Jak czytamy w komunikacie NIK, spośród wydanych w okresie objętym kontrolą 279 decyzji o dopuszczeniu do obrotu produktów leczniczych w procedurze narodowej, jedynie 23 postępowania zakończono w ustawowym terminie, tymczasem pozostałe 256 postępowań, z opóźnieniem wynoszącym od czterech do 1 021 dni. W trakcie procedury rejestracyjnej podmioty odpowiedzialne przedłużały terminy wymagane przez Urząd, na co URPL wyrażał zgodę. To w konsekwencji powodowało przedłużanie postępowań. Jak wskazano w komunikacie NIK, jedną z głównych przyczyn opóźnień w procedowaniu wniosków o rejestracje i zmian porejestracyjnych produktów leczniczych były też problemy kadrowe wewnątrz Urzędu. Z wyjaśnień dyrektora generalnego urzędu wynika, że powodem rezygnacji z pracy w Urzędzie był niski poziom wynagrodzeń pracowników.

KE chce skrócenia procedury rejestracji nowych leków

Światłem w tunelu mogą okazać się zaprezentowane przez Komisję Europejską w kwietniu 2023 roku zmiany zakładające skrócenie procedury rejestracji nowych leków. Głównym celem reformy ma być zapewnienie wszystkim pacjentom w całej UE terminowego i sprawiedliwego dostępu do bezpiecznych i skutecznych leków. Jak wskazała Komisja Europejska, obecnie naukowa ocena leków na potrzeby unijnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wiąże się ze znacznymi przestojami. Zgodnie z założeniami, w ramach reformy proponuje się skrócenie czasu oceny naukowej nowych leków z obecnych 210 dni do 180 dni oraz skrócenia czasu, w którym Komisja ma wydać pozwolenie na dopuszczenie leku do obrotu - z 67 do 46 dni. W przypadku leków, które mają duże znaczenie z punktu widzenia zdrowia publicznego, czas na ocenę może wynieść jedynie 150 dni.

Te skrócone terminy – jak wskazuje Komisja Europejska - zapewnią szybsze dotarcie leków do pacjentów. Zmiany w zakresie skrócenia czasu oceny naukowej nowych leków, to jednak nie jedyne, rewolucyjne można powiedzieć, zmiany proponowane przez Komisję Europejską. Efektem prowadzonej obecnie żywo debaty publicznej dotyczącej reformy, która nie jest wolna od głosów krytyki, będzie zaproponowane przez Komisję Europejską ostatecznej propozycji reformy. Kiedy? Tego jeszcze nie wiadomo.

Zmiany w procederze rejestracji leków także prawie krajowym

Niezależne od proponowanych zmian na szczeblu europejskim, trzeba zwrócić uwagę, na konieczność wewnętrznego, krajowego usprawnienia procesu rejestracji produktów leczniczych i procedowania zmian porejestracyjnych. Prowadzenie badań nad lekami, jak wskazuje sama Komisja Europejska, jest procesem złożonym, pociągającym za sobą znaczne koszty i ryzyko dla podmiotów opracowujących leki (np. związane z kosztami i złożonością naukową badań przedklinicznych i klinicznych). Należy więc wziąć pod uwagę pełne ryzyko, jakie niosą za sobą proponowane reformy, w tym zakresie.

Stąd, w celu poprawienia standardów i usprawnienia procedury, jak wskazuje NIK, należałoby m.in. wprowadzić skuteczny nadzór nad wypełnianiem przez podmioty odpowiedzialne warunków określanych w decyzjach dopuszczających do obrotu produkty lecznicze, jak również poszukać rozwiązania problemu polegającego na zapewnieniu odpowiednich warunków umożliwiających rozwiązanie problemów kadrowych w URPL. Sposobem na usprawnienie procedury rejestracji leków może być też proponowany przez NIK obowiązek powiadomienia o dacie wprowadzenia produktu leczniczego do obrotu. Wdrożenie stosownych sankcji, nakładanych na podmiot odpowiedzialny wskutek niewykonania zobowiązania, mogłoby przyczynić się do zmobilizowania podmiotów uprawnionych do wykonywania obowiązków ustawowych i w efekcie – realnie skrócić procedurę rejestracyjną.