Kawa i herbata nie powodują nadciśnienia, a nawet zmniejszają jego ryzyko

Przez wiele lat uważano, że kawa szkodzi zdrowiu, m.in. dlatego, że powoduje nadciśnienie tętnicze. Badania naukowe potwierdzają, że to mit. Co więcej, mała czarna obniża wartości ciśnienia. Może również uchronić przed innymi chorobami układu krążenia. Jednak pod warunkiem, że będzie spożywana w określonych ilościach. Podobnie jest z herbatą.

Kawa i herbata a nadciśnienie tętnicze

Kawa i jej wpływ na zdrowie od lat jest przedmiotem dyskusji. Przypisywano jej m.in. niekorzystny wpływa na układ sercowo-naczyniowy. Uważano, że zawarta w niej kofeina przyczynia się do rozwoju nadciśnienia. Wieloletnie badania jednoznacznie potwierdzają, że to nieprawda.

- Kawa nie zwiększa ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego, jak i jego powikłań – mówi prof. Artur Mamcarz z III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WL WUM. - Nie ma żadnych wytycznych mówiących o tym, że u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym należy ją ograniczać – podkreśla ekspert.

Co więcej, kawa, a także herbata – pite w odpowiednich ilościach - obniżają poziom ciśnienia tętniczego krwi. Takie działanie jest prawdopodobnie związane z zawartymi w nich flawonoidami, które wykazują właściwości wazodylatacyjne (naczyniorozszerzające).

Sposób parzenia kawy i herbaty nie ma wpływu na ich działanie hipotensyjne. Zależy ono jednak od ilości spożytego napoju.

- Badania wykazują, że największe korzyści zdrowotne można osiągnąć, pijąc kawę i herbatę w umiarkowanych ilościach – od 1 do 4 filiżanek dziennie - mówi prof. Artur Mamcarz.

Kawa i herbata mogą zapobiec także innym chorobom układu krążenia

Pozytywne wnioski płyną też z badań, które dotyczą związku między piciem kawy i herbaty a innymi chorobami układu krążenia. W tym przypadku również najlepiej sięgać po te napoje w umiarkowanych ilościach.

- U osób, które spożywają od 3 do 4-5 filiżanek kawy dziennie, ryzyko sercowo-naczyniowe jest najniższe – mówi prof. Artur Mamcarz. - Natomiast wzrasta u tych, którzy piją kawę w małych ilościach lub wcale, jak również u tych, którzy spożywają ją w nadmiernych ilościach, 8-9 filiżanek dziennie – dodaje ekspert.

Jeśli zamiast małej czarnej wybierzemy herbatę, również najlepiej zdecydować się tylko na 3-4 filiżanki naparu dziennie.

- Nie ma znaczenia, jaka to będzie herbata. Porównywano potencjał antyoksydacyjny czarnej i zielonej herbaty i są one bardzo podobne – mówi prof. mówi Artur Mamcarz i dodaje, że jest on wyższy niż potencjał soku pomidorowego i witaminy C.

Kawa zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe, ale tylko u niektórych osób

Kawa zmniejsza ryzyko nadciśnienia, rozwoju choroby wieńcowej, migotania przedsionków, zawału serca czy udaru mózgu. Jednak działanie wykazuje tylko u osób, które metabolizują kofeinę w określony sposób.

- Opowiada za to polimorfizm genetyczny. Powoduje on, że niektórzy są wolnymi metabolizatorami kofeiny, a inni szybkimi – mówi prof. Artur Mamcarz.

Mniejsze ryzyko chorób układu krążenia obserwuje się u osób, które szybko metabolizują kofeinę.

- W badaniach wykazano, że u pacjentów po zawale, którzy dziennie spożywają 2-4 filiżanki kawy, ryzyko kolejnego ostrego zespołu wieńcowego jest niższe. Z kolei w grupie pacjentów z wolnym metabolizmem nie zauważono tych korzyści - mówi prof. Artur Mamcarz. Co więcej, ryzyko wystąpienia u nich zawału serca jest większe niż u osób, które szybko metabolizują kofeinę.

