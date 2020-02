Katedra i Klinika Neurologii CSK UCK WUM z prestiżowym wyróżnieniem

Katedra i Klinika Neurologii, kierowana przez prof. dr hab. n. med. Annę Kosterę - Pruszczyk z Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jako jedyny oddział udarowy na Mazowszu i jeden z kilkunastu w Polsce, uzyskała prestiżowy Certyfikat Diamentowy, przyznawany w ramach inicjatywy "Angels", pod auspicjami European Stroke Organisation (ESO). Uroczystość wręczenia certyfikatu odbyła się 26 lutego 2020 roku.

Certyfikat Diamentowy potwierdza, że leczenie pacjentów w ostrej fazie udaru mózgu, jak i opieka w Oddziale Udarowym Katedry i Kliniki Neurologii CSK UCK WUM spełnia najwyższe standardy.

Katedra i Klinika Neurologii CSK UCK WUM liderem leczenia udarów na Mazowszu

W Oddziale prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i leczenie pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. Oddział posiada 27 łóżek oraz 7 łóżek na Oddziale Intensywnej Opieki Neurologicznej (OION).

"Współpraca szpitalnej Izby Przyjęć, Laboratorium Centralnego, Oddziału Udarowego Kliniki Neurologii i II Zakładu Radiologii, mieszczących się w szpitalu przy ul. Banacha, pozwoliła na optymalizację postępowania z pacjentem w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu - powiedziała prof. Anna Kostera-Pruszczyk, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii CSK UCK WUM.

Ekspertka zaznaczyła, że dzięki temu leczenie przyczynowe jest wdrażane w możliwie krótkim czasie od przyjęcia pacjenta do szpitala.

"Średni czas "od drzwi do igły" (ang. door to needle time), czyli czas od pojawienia się pacjenta w szpitalnej Izbie Przyjęć do niezbędnych badań diagnostycznych, w tym badań obrazowych, i rozpoczęcia leczenia trombolitycznego w naszym szpitalu wynosi niespełna 30 minut." - powiedziała prof. Kostera-Pruszczyk i dodała, że ponad 35 proc. pacjentów z udarem niedokrwiennym leczonych jest w Katedrze przyczynowo: trombolitycznie lub wewnątrznaczyniowo, podczas gdy w Polsce odsetek ten wynosi ok. 15 proc.

Zespół Kliniki Neurologii CSK UCK WUM realizuje na najwyższym poziomie zalecenia Europejskiego Towarzystwa Udarowego i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego dotyczące opieki w Oddziale Udarowym i prewencji wtórnej udaru, dzięki czemu Klinika już dwukrotnie otrzymała Certyfikat Diamentowy, przyznawany w ramach inicjatywy "Angels".

"Celem inicjatywy European Stroke Organization – Angels ( Acute Networks strivinG for ExceLlence in Stroke) jest optymalizacja procesu leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu, zwiększenie liczby szpitali przystosowanych do leczenia udaru mózgu oraz poprawa i utrzymanie jakości leczenia w istniejących ośrodkach” - powiedziała Agnieszka Tymecka-Woszczerowicz z European Stroke Organization – Angels.

