Karetka wyposażona w ECMO dla szpitala klinicznego we Wrocławiu

PPOZ prosi o interwencję ws. zaświadczeń o braku zakażenia SARS-CoV-2

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego oraz planowanym uruchomieniem placówek niektóre z nich wymagają dostarczenia zaświadczeń wykluczających zakażenia koronawirusem u swoich uczniów. Ma to być warunek dopuszczenia ich do zajęć. Rodzice i opiekunowie dzieci o wystawienie takiego zaświadczenia zwracają się do lekarzy rodzinnych. Jednak wystawienie zaświadczenia, że dziecko nie jest zakażone SARS-CoV-2, nie jest możliwe bez wcześniejszego wykonania testu na obecność wirusa" - podkreślają lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.