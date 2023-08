Już tylko podpis prezydenta dzieli nas od uruchomienia centrów zdrowia 75 plus

Sejm podczas głosowania 17 sierpnia nie poparł większości propozycji Senatu do ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. Głównym celem regulacji jest zapewnienie kompleksowej opieki osobom, które ukończyły 75 lat. To inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP. Teraz do jej wejścia w życie brakuje już tylko jego podpisu.

