Jerzy Owsiak zarzuca prof. Łukaszowi Szumowskiemu kłamstwo i żąda sprostowania

Gdy z powodu dyskusyjnych decyzji o zakupie przez Ministerstwo Zdrowia maseczek i respiratorów zaczęły się medialne kłopoty prof. Łukasza Szumowskiego i Janusza Cieszyńskiego, ówczesny szef resortu wiele razy podkreślał, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy również została oszukana przez dostawcę środków ochrony indywidualnej i sprzętu medycznego. Dziś 19 sierpnia prof. Łukasz Szumowski powtórzył tę informację na antenie TVN24. Jerzy Owsiak zażądał od niego sprostowania.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Nie był to pierwszy wywiad lub wystąpienie medialne, podczas którego prof. Łukasz Szumowski - jeszcze jako urzędujący minister zdrowia - przywoływał przykład Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jako kolejnej obok resortu instytucji jaka padła ofiarą nieuczciwych dostawców sprzętu medycznego służącego do walki z COVID-19.

Zobacz więcej Jerzy Owsiak Materiały prasowe

"To nie jest tak, że my kupowaliśmy coś, nie wiedząc, co przyjdzie – mówię o maseczkach. Te maseczki dojechały, one były takie same jak maseczki kupione przez UE, WOŚP, izby lekarskie. Wiarygodne, z certyfikatem" – mówił Łukasz Szumowski w zeszłym tygodniu na antenie TVN24.

Wczoraj i dziś, po złożeniu dymisji, prof. Szumowski był gościem wielu programów informacyjnych i publicystycznych. Kolejny raz na antenie TVN24 przywołał przykład WOŚP, w związku z czym Jerzy Owsiak odpowiedział byłemu ministrowi za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Dziś po godz. 9 w TVN24 pan minister Szumowski powiedział, że Fundacja WOŚP zamówiła respiratory i także ich nie otrzymała. To kłamstwo. Fundacja zakupiła 34 respiratory (w tym 10 transportowych), bo tylko tyle w maju można było kupić. Chcieliśmy kupić kolejne 37 respiratorów od światowej firmy, ale termin dostawy był tak odległy, że z tego zakupu zrezygnowaliśmy. Ponieważ one były już rozdysponowane do szpitali, wysłałem do pana ministra zapytanie, czy z tej ogromnej, zamówionej przez jego resort, puli respiratorów może te 37 wysłać pod wskazane przez nas adresy. Pan minister wyraził zgodę, ale do dnia dzisiejszego po tym sprzęcie ani widu, ani słuchu" - napisał na swoim Facebooku Jerzy Owsiak.

Szef WOŚP odniósł się również do kupna maseczek, które jak się okazało nie spełniały przyjętych w Polsce standardów i nie mogły służyć personelowi medycznemu jako ochrona.

"W momencie afery z maseczkami, które zakupiło Ministerstwo, które z wielkim hukiem dostarczono do Polski największym samolotem świata i które okazały się bezużyteczne, pan minister osobiście zajął się zakupem także naszych maseczek. Ministerstwo poddało je badaniom i okazało się, że według polskich standardów nie trzymały one jakości. Natychmiast wszczęliśmy procedury z firmą, u której je zakupiliśmy i po kilku dniach cała transakcja została unieważniona, pieniądze zwrócone, a maseczki przekazane do Fundacji jako darowizna. Wszystkie te maseczki rozdysponowaliśmy, informując, że spełniają tylko podstawową funkcję zabezpieczenia medycznego. Pan minister po raz kolejny przytacza przykład Fundacji, która na walkę z koronawirusem wydała 48.765.372,46 zł społecznych pieniędzy, które bardzo dokładnie rozliczyliśmy. I tego się trzymajmy. Ja ponawiam pytanie, panie ministrze, czy rozliczy Pan wszystkie pieniądze, co do złotówki, na zakup respiratorów, bo Pana odpowiedź w tym samym programie, że „kontrahent” informuje, że wszystkie pieniądze zostaną zwrócone, dla mnie jest absolutnie niewiarygodna. Takiego kontrahenta i jego możliwości sprawdza się przed, a nie po dokonaniu transakcji. Bardzo proszę o sprostowanie nieprawdy, którą pan powiedział na temat respiratorów w TVN24" - dodał Jerzy Owsiak.

Łukasz Szumowski złożył dymisję ze stanowiska ministra zdrowia 18 sierpnia. Na konferencji prasowej podziękował swoim współpracownikom, pracownikom Ministerstwa Zdrowia oraz środowisku medycznemu i pacjenckiemu. Dodał, że decyzję o odejściu podjął już w lutym, ale musiał odłożyć ją w czasie z powodu pandemii COVID-19. Zapewnił, że rezygnuje m.in. z powodów osobistych i że nie był do złożenia dymisji nakłaniany przez innych polityków obozu Zjednoczonej Prawicy.