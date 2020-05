Jeden lek o wielu twarzach, czyli o plejotropowym działaniu statyn

Historia badań nad miażdżycą sięga II połowy XVI w., jednak dopiero 400 lat później, bo w 1959 r. w Instytucie Maksa Plancka odkryto kluczowy enzym w wątrobowej syntezie cholesterolu — reduktazę HMG-CoA1. Zbiegło się to z publikacją wyników badania Framingham, wykazującego istnienie ścisłego związku między stężeniem cholesterolu a występowaniem chorób układu krążenia.

W połowie lat 80. XX w. wykazano, że obniżenie stężenia cholesterolu zmniejsza zapadalność na chorobę wieńcową oraz redukuje śmiertelność. W efekcie tego rozpoczęła się era statyn we współczesnej medycynie. Ponad trzydziestoletnie doświadczenie kliniczne przyczyniło się do poznania wielu faktów na temat ich działania plejotropowego (wykraczającego daleko poza stabilizację blaszki miażdżycowej). Na rycinie 1. zaprezentowano podsumowanie podstawowych mechanizmów molekularnych, natomiast poniżej wybrane aspekty kliniczne działania statyn, wykraczające poza spektrum chorób układu krążenia.

Pierwsza metaanaliza niemal 30 dużych badań, obejmujących ok. 90 tys. pacjentów, wykazała, że przyjmowanie statyn jest neutralne. Nie zidentyfikowano bowiem nowotworów ani okoliczności, w których miały one istotny wpływ na częstość występowania lub przebieg choroby. Nowsze duże badanie epidemiologiczne pozwoliło stwierdzić, że pacjenci w wieku powyżej 40 lat byli znacznie mniej narażeni na zgon z przyczyn onkologicznych, jeśli przyjmowali przewlekle statyny. Dodatkowe analizy nie wykazały żadnych innych przyczyn tej korelacji, a obejmowały one m.in.: status palenia tytoniu, udział w badaniu mammograficznym, przyjmowanie ASA lub metforminy (oba leki wykazują działanie przeciwnowotworowe) 2, 3.

Metaanalizy z ostatnich pięciu lat wskazują natomiast na potencjalny korzystny wpływ terapii statynami na przeżywalność chorych z rakiem: płuca4, przełyku5, żołądka6, okrężnicy7-8, nerki9, jajnika i endometrium10, wątrobowokomórkowym11 oraz prostaty12.

Wczesne badania sugerują, że inhibitory reduktazy HMG-CoA wykazują korzystne działanie w POChP, prowadząc do: ograniczenia stanu zapalnego, częstości zaostrzeń, wydłużenia czasu do intubacji, ograniczenia progresji rozedmy i obturacji oraz do poprawy wydolności i redukcji śmiertelności. Jednak większość tych ustaleń pochodzi z retrospektywnych badań kohortowych13.

Stwierdzono 30-39-proc. redukcję śmiertelności u pacjentów z POChP, szczególnie w grupie z podwyższonymi wskaźnikami stanu zapalnego. Jednak w dwóch randomizowanych, kontrolowanych badaniach: STATCOPE14 i RODEO15 oceniono korzyści wynikające z zastosowania statyn w populacji chorych na POChP i nie stwierdzono ich ani w częstości zaostrzeń, ani w funkcji naczyniowej lub wentylacyjnej. Spadek markerów zapalnych bez ewidentnego przełożenia na redukcję zaostrzeń i śmiertelności jest także głównym wnioskiem z dużego przeglądu systematycznego w bazie Cochrane z ubiegłego roku16. Potrzeba zatem dalszych badań, by móc sformułować zalecenia co do zastosowania statyn u chorych w różnych stadiach POChP.

Stwierdzono, że stosowanie statyn zmniejsza śmiertelność pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy17 poprzez wpływ na przebieg jej głównych powikłań, jak zapalenie płuc oraz incydenty sercowo-naczyniowe18.

W przypadku sepsy istnieją rozbieżne wyniki, a wpływ na częstość występowania zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) nie został potwierdzony. Nie wykazano także korzystnego wpływu statyn na zapadalność na zapalenie płuc u osób bez współistniejącej POChP.

Liczne przeglądy systematyczne i metaanalizy zanegowały postulowany dawniej związek między stosowaniem statyn a pogorszeniem funkcji poznawczych19, 20. Wykazano, że statyny zmniejszają ryzyko otępienia naczyniopochodnego i choroby Alzheimera21. Dodatkowo badania PROSPER i HPS pokazały, że leki te spowalniają upośledzenie funkcji poznawczych u pacjentów z czynnikami ryzyka lub chorobami naczyniowymi w wywiadzie22, 23.

Badania wykazały, że stosowanie statyn może wiązać się ze zmniejszonym ryzykiem złamań ogólnych i niskoenergetycznych, zwiększoną gęstością mineralną talerza kości biodrowej i odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

W populacyjnym badaniu kohortowym stwierdzono z kolei, że stosowanie ich prowadzi do zmniejszenia ryzyka osteoporozy u obu płci. Efekt osteoprotekcyjny wydawał się bardziej widoczny w zależności od skumulowanej dawki i wielkości dawki pojedynczej24.

W metaanalizie z 2014 r. stwierdzono, że statyny mogą zmniejszać ryzyko nefropatii pokontrastowej u pacjentów poddawanych angiografii i zabiegom przezskórnej rewaskularyzacji. Odnotowano, że efekt ten jest silniej wyrażony u chorych ze współistniejąca przewlekłą chorobą nerek lub cukrzycą25. Istnieją także pojedyncze doniesienia o korzystnym wpływie statyn na przebieg przewlekłego zespołu sercowo-nerkowego.

W chirurgii transplantacyjnej porównywano pacjentów po przeszczepieniu płuca leczonych statynami z biorcami przeszczepu bez terapii hipolipemizującej, wykazując w grupie leczonej mniej reakcji ostrego odrzucenia, a także lepsze wyniki spirometrii i znacznie wyższe sześcioletnie przeżycie26.

W badaniach obejmujących pacjentów ze stwardnieniem rozsianym zastosowanie simwastatyny wykazało niemal o 50 proc. wolniejszy wzrost ognisk demielinizacyjnych. Stwierdzono również, że przyjmowanie leku spowodowało 40 proc. zmniejszenie utraty objętości mózgu i spowolnienie progresji choroby27.

Statyny mogą mieć także potencjał jako leczenie uzupełniające chorób tkanki łącznej, co zostało udowodnione w wielu badaniach na zwierzętach. Ingerują one bowiem w immunologiczny mechanizm prezentacji autoantygenów i ekspresję cząsteczek adhezyjnych. Zjawiska te można uznać za najważniejszy sposób ich działania w omawianym aspekcie.

Mniej wiadomo natomiast na temat potencjału terapeutycznego statyn w praktyce klinicznej. Wiele małych badań oceniało go w różnych chorobach autoimmunologicznych ze sprzecznymi wynikami, uniemożliwiając jednak wyciągnięcie ostatecznych wniosków.

Aktualne dowody sugerują, że statyny mogą odgrywać pozytywną rolę w obniżaniu stężenia androgenów w surowicy u pacjentek z PCOS. Dokonuje się to prawdopodobnie poprzez hamowanie proliferacji ludzkich komórek śródmiąższowych i zmniejszenie liczby komórek tekalnych28. Jednak wpływ na wrażliwość na insulinę oraz inne objawy kliniczne hiperandrogenizmu nie zostały jasno określone.

Kilka badań wskazuje także, że przeciwzapalne i antyangiogenne działanie statyn może hamować wzrost i ograniczać inwazyjność komórek endometrium u chorych z endometriozą29.

Statyny mogą być obecnie stosowane — wobec istnienia wyłącznie wskazań kardiologicznych (współistniejący zespół metaboliczny) — po wykluczeniu przeciwwskazań, m.in. możliwości zajścia w ciążę.

Podsumowując, należy podkreślić, że statyny, stanowiące fundament współczesnej terapii w kardiologii, w miarę prób implementacji w innych dziedzinach współczesnej medycyny okazują się być lekami o wielu twarzach.

Niemal cztery dekady obecności w kanonach terapii potwierdziły bezsprzecznie ich bezpieczeństwo. Toczące się obecnie badania na wielu płaszczyznach powinny pomóc rozstrzygnąć, czy statyny staną się panaceum na współczesne choroby cywilizacyjne, czy też rola ich pozostanie ograniczona do terapii chorób układu krążenia.

