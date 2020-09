Jarosław Oleszczuk w zarządzie spółki Genomtec

Jarek Oleszczuk - były prezes zarządu firmy biofarmaceutycznej Astra Zeneca, a wcześniej dyrektor generalny Abbott Laboratories Polska - został powołany przez spółkę Genomtec do składu zarządu na stanowisko Chief Business Officer (CBO).

"W związku z dynamicznym rozwojem flagowego projektu Genomtec ID nowo powołany członek zarządu będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój i wdrożenie strategii biznesowej" - czytamy w komunikacie prasowym spółki.

Zobacz więcej Jarosław Oleszczuk materiały prasowe Genomtec

Jarek Oleszczuk przez ostatnie cztery lata pełnił funkcję prezesa AstraZeneca Pharma Poland – spółki wchodzącej w skład brytyjsko-szwedzkiego koncernu biofarmaceutycznego, Wcześniej związany był m.in. z Abbott Polska, gdzie pełnił funkcję dyrektora generalnego, oraz z AbbVie - również w roli dyrektora generalnego w Polsce, a później w Belgii i Luksemburgu. W latach 2006-2008 w strukturach Novartis Pharma był szefem operacji komercyjnych i dyrektorem działu leków innowacyjnych w Polsce, kierował również oddziałem spółki w krajach bałtyckich. Natomiast w latach 2002-2006 pracował w McKinsey & Company doradzając klientom z branży life sciences w USA, Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii.

Jarek Oleszczuk ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, natomiast doktorat obronił w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Był stypendystą Fundacji Nauki Polskiej. Ukończył również studia na kierunku biologii i immunologii na University of Victoria w Kanadzie oraz post-doc na Northwestern University Medical School w Chicago. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych.

"Wejście do zarządu Jarka Oleszczuka jest bardzo dużym wzmocnieniem naszej organizacji. Nasz innowacyjny, mobilny system do diagnostyki molekularnej - Genomtec ID – wszedł w zaawansowaną fazę rozwoju. Wprowadziliśmy również do obrotu rynkowego nasze testy laboratoryjne na COVID-19. Dlatego wiedza i doświadczenie zawodowe jakie posiada Jarek będzie niezwykle cenne w dalszym dynamicznym rozwoju Genomtec" - powiedział Miron Tokarski, założyciel i prezes zarządu Genomtec.

"Projekty Genomtec mają bardzo duży, wręcz globalny potencjał. Właśnie z tego powodu podjęcie decyzji o wejściu w skład zarządu spółki było dla mnie oczywiste. Pandemia koronawirusa wykreowała potężną wartość dla analizy molekularnej. Na całym świecie laboratoria diagnostyczne są przepełnione - brakuje testów, urządzeń i personelu do sprawnego przeprowadzania badań. Koszty społeczne i gospodarcze są bardzo duże. Genomtec swoim flagowym rozwiązaniem świetnie udrażnia system diagnostyki medycznej. Genomtec ID może upowszechnić dostęp do szybkiej i pewnej analizy genetycznej. W moich działaniach postaram się wesprzeć zarząd i zespół Genomtec do dalszego sprawnego rozwoju kluczowych projektów" - mówi Jarek Oleszczuk, nowo powołany wiceprezes Genomtec.

Jak podkreślono w komunikacie, to już kolejne wzmocnienie kadrowe Genomtec. W poprzednim tygodniu spółka poinformowała o powołaniu do rady nadzorczej Marty Gajęckiej - obecnego członka zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz doradcy Prezydenta RP ds. gospodarczych (w tym innowacji), a także prof. dr. hab. n. med. Jakuba Swadźby - m.in. założyciela i prezesa spółki Diagnostyka.

Genomtec to firma z obszaru mobilnej diagnostyki molekularnej, zajmująca się opracowaniem i komercjalizacją najmniejszej na świecie platformy do diagnozy genetycznej oraz testów mających zastosowanie między innymi w wykrywaniu chorób zakaźnych, w tym COVID-19 spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. W ostatnim czasie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Spółce prawie 7 mln zł (1,6 mln euro) dofinansowania na przystosowanie mobilnego systemu do diagnostyki molekularnej - Genomtec ID, do użycia w walce z chorobą COVID-19. Z kolei na początku września 2020 roku spółka poinformowała o podjęciu działań mających na celu wprowadzenie akcji Genomtec do obrotu na New Connect.