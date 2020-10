Jakub Gołąb z Biura RPP: Prowadzimy procedury kontrolno-wyjaśniające w placówkach POZ w całej Polsce

Podczas pandemii COVID-19 odnotowaliśmy znaczny wzrost liczby skarg na nieprawidłowe funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej, co jest nowością w stosunku do poprzednich lat, gdy pacjenci częściej negatywnie oceniali świadczenia realizowane w warunkach lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Trzeba podkreślić, że większość przychodni funkcjonuje prawidłowo i zapewnia pacjentom odpowiednią opiekę. Wciąż jednak pojawia się zbyt wiele sygnałów, dotyczących nieprawidłowej organizacji pracy poszczególnych ośrodków. Tam właśnie potrzebne są zmiany i usprawnienia organizacyjne oraz wypracowanie sposobów i procedur ułatwiających kontakt pacjenta z placówką ochrony zdrowia.

W skargach pacjentów często powraca problem utrudnionego kontaktu telefonicznego z placówką, do której pacjenci nie mogą się nawet dodzwonić, by zarejestrować się na konsultację lekarską. Kolejną sygnalizowaną przez chorych kwestią są, nieuzasadnione w ich ocenie, odmowy realizacji wizyt osobistych.

Teleporada to przydatne narzędzie, ale nie we wszystkich przypadkach wystarczy. Świetnie sprawdza się w monitorowaniu leczenia np. stabilnych pacjentów z chorobami przewlekłymi. Istnieją jednak osoby bezwzględnie kwalifikujące się do badania przeprowadzonego bezpośrednio. To seniorzy, rodzice zgłaszający się z małym dzieckiem, chorzy z infekcją o ostrym przebiegu, osoby niesamodzielne czy cierpiące na zaburzenia psychiczne. Niestety, z informacji RPP wynika, że wciąż w zbyt wielu przypadkach teleporada jest nadreprezentowana w stosunku do wizyt osobistych.

Inny problem to czas oczekiwania na teleporadę — niejednokrotnie zbyt długi. W konsekwencji pacjenci, którzy muszą czekać na konsultację telefoniczną nawet kilka dni, często szukają pomocy na SOR-ach. Efektem tego jest nadprogramowe obłożenie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Zastrzeżenia wśród zgłaszających się do RPP pacjentów wzbudza także sama jakość teleporad. Chorzy skarżą się, że lekarze niewystarczająco poważnie podchodzą do zgłaszanych przez nich objawów i powierzchownie zbierają wywiad, a ostatecznie odmawiają bezpośredniej wizyty. Ponadto dociera do nas wiele sygnałów o niedotrzymywaniu przez lekarzy terminów konsultacji domowych bądź odmowy ich realizacji.

Jako Biuro Rzecznika Praw Pacjenta prowadzimy procedury kontrolno-wyjaśniające w całej Polsce. Wszystkie sygnały docierające do nas od pacjentów najpierw weryfikujemy na drodze administracyjnej lub telefonicznej, a w razie potrzeby również osobiście. Pozostajemy w stałym kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, który przekazuje nam dane o przeprowadzonych kontrolach.

Dodatkowo RPP prowadzi różnorodne działania informacyjno-edukacyjne. Na początku września, wspólnie z Naczelną Izbą Lekarską, rozpoczęliśmy kampanię „Niezbędne dla zdrowia”, w której zwracamy uwagę na korzyści płynące z profilaktyki, przestrzegania lekarskich zaleceń i modyfikacji stylu życia. Przygotowujemy także cykl materiałów wideo w formie pytań i odpowiedzi na najczęściej zgłaszane problemy, z pomocą których przekażemy pacjentom, w jaki sposób mogą dochodzić swoich praw do opieki zdrowotnej w warunkach pandemii.