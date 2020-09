Jakie są następstwa COVID-19 dla dzieci? Sprawdzą to polscy naukowcy

Dzieci, które przeszły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, będą badane pod kątem odległych powikłań COVID-19. O projekcie, który zrealizuje Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, rozmawiamy z prof. dr. hab. n. med. Maciejem Banachem.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

"Nawiązaliśmy już współpracę z dr. Michałem Chudzikiem, który od pewnego czasu prowadzi w Łodzi badania osób dorosłych po przebytej infekcji COVID-19. Chcemy prowadzić podobne badania u dzieci, które przeszły zakażenie wywołane koronawirusem SARS-CoV-2" – mówi prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

W wywiadzie dla „Pulsu Medycyny” prof. Banach wyjaśnił, że diagnostyka obejmie nie tylko choroby układu sercowo-naczyniowego, ale również płuca. Oznaczane będą wskaźniki przeciwciał, aby ocenić odległą odporność na zakażenie. W związku z tym, że dzieci są specyficzną grupą pacjentów, będą badane w ramach krótkoterminowej hospitalizacji.

„Z tego, co wiem, to pionierskie badania, jakich nie podejmował się jeszcze nikt na świecie" - dodał prof. Banach, który zachęca do kontaktu rodziców dzieci i nastolatków z całego kraju, które chorowały na COVID-19 - niezależnie od nasilenia objawów infekcji, także w sytuacjach, gdy choroba miała przebieg skąpoobjawowy.

Wywiad odbył się w trakcie trwającego XXIV kongresu PTK. Skorzystaliśmy więc z okazji i poprosiliśmy prof. Banacha, który stoi na czele Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, o rekomendacje, jakie z pośród licznych sesji kongresu szczególnie poleca. Zapraszamy do oglądania!

