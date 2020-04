Jaki poziom odporności populacyjnej wystarczy, by uniknąć drugiej fali epidemii COVID-19?

Aby uniknąć we Francji drugiej fali epidemii COVID-19, 70 proc. populacji powinno być odporne na koronawirusa. Do tej pory zakażonych zostało ok. 5,7 proc. Francuzów – wynika z badań opublikowanych przez Instytutu Pasteura z siedzibą w Paryżu.

"Jesteśmy bardzo daleko poniżej odporności populacji Francji na koronawirusa" - wyjaśnia główny autor badania Simon Cauchemez, o którym poinformowała agencja AFP.

Jego zdaniem nawet po przewidzianym na 11 maja zakończeniu kwarantanny we Francji należy zachować środki ostrożności, w tym dystans społeczny.

"Wskaźnik odporności jest wyższy w regionach najbardziej dotkniętych koronawirusem" - uważa dyrektor generalny w resorcie zdrowia i solidarności Jerome Salomon.

Spodziewa się, że w przypadku testów przesiewowych na COVID-19 ok. 90 proc. miałoby odczyt negatywny.

W ocenie Simona Cauchemeza margines błędu wynosi od 3 do 10 proc., ale nie zmienia to faktu, że odporność u 70 proc. populacji gwarantuje zatrzymanie epidemii.

Jak podkreślają autorzy badania, niewielka część zakażonej populacji wynika z wprowadzenia społecznej kwarantanny - "średnia liczba osób zakażonych spadła z 3,3 proc. przed kwarantanną do 0,5 proc. podczas kwarantanny". Ograniczenia i restrykcje miały na celu zapobieżenie masowemu napływowi pacjentów do szpitali, co przekroczyłoby możliwości systemu ochrony zdrowia.

Według Instytutu Pasteura śmiertelność wśród zakażonych wynosi 0,5 proc. "Śmiertelność różni się w zależności od wieku i płci" - wskazuje Simon Cauchemez. Ryzyko zgonu jest znaczne wyższe u zainfekowanych mężczyzn niż kobiet, a różnica ta rośnie wraz z wiekiem. Śmiertelność u mężczyzn powyżej 80. roku życia wynosi 13 proc. Według badania ryzyko hospitalizacji wynosi 2,6 proc. dla osób zakażonych. Zwiększa się gwałtownie z wiekiem, osiągając 31 proc. u mężczyzn w wieku powyżej 80 lat.

Badanie przeprowadzone przez Instytut Pasteura we współpracy z krajową agencją zdrowia publicznego ANSP oraz Krajowym Instytutem Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM) opiera się na modelach matematycznych i statystycznych. Na ich podstawie oszacowane odsetek zakażonych we Francji wynoszący 5,7 proc.