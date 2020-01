Jaka jest zachorowalność i umieralność na nowotwory w Polsce?

Polska jest krajem o relatywnie niskiej zapadalności na nowotwory złośliwe. Pod tym względem sytuacja w naszym kraju jest lepsza niż w większość państw OECD. Jednak umieralność z powodu nowotworów złośliwych jest znacznie wyższa niż średnia dla krajów OECD, co jest związane z niską pięcioletnią przeżywalnością pacjentów onkologicznych w Polsce.

W Polsce zachorowalność na nowotwory złośliwe jest niska, ale śmiertelność bardzo wysoka

Z raportu „Health at a Glance 2019”, przygotowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, wynika, że wskaźnik zachorowalności na nowotwory w Polsce jest relatywnie niski - w naszym kraju chorują średnio 254 osoby na 100 tys. mieszkańców. To znacznie mniej niż w większości krajów, które zostały objęte analizą.

W badaniach udział wzięły kraje OECD, a także państwa współpracujące z organizacją – Brazylia, Chiny, Indie, Indonezja i Republika Południowej Afryki. W zestawieniu znalazły się również państwa ubiegające się o członkostwo w OECD: Kolumbia, Kostaryka i Rosja. W sumie 44 państwa.

Jednocześnie z tego samego raportu wynika, że wskaźnik umieralności z powodu nowotworów złośliwych w Polsce jest jednym z najwyższych w badanych krajach.

W naszym kraju z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. populacji umiera statystycznie 237 osób. Wyższe wskaźniki śmiertelności odnotowuje się tylko w trzech państwach objętych analizą: w Słowenii, na Słowacji (w każdym z tych krajów współczynnik umieralności wynosi 243) oraz na Węgrzech (275), które zamykają zestawienie.

Średnia dla krajów OECD wynosi 201. Niższe niż Polska współczynniki umieralności mają kraje, takie jak, m.in.: Grecja (199), Republika Południowej Afryki (187) czy Turcja (161).

Najmniejszą umieralność z powodu nowotworów złośliwych odnotowuje się w Meksyku, gdzie na 100 tys. osób umiera 120 obywateli.

Wysoki współczynnik umieralności jest związany z niską pięcioletnią przeżywalnością pacjentów onkologicznych w Polsce.

Autorzy raportu przeanalizowali pod tym względem pięć nowotworów złośliwych: raka piersi, raka płuc, raka żołądka, raka odbytu i jelita grubego.

Rak płuca to nowotwór o złym rokowaniu

W naszym kraju najniższy wskaźnik pięcioletniej przeżywalności odnotowuje się u chorych na raka płuca - wynosi on zaledwie 14,4 proc. Jednak współczynnik ten jest względnie niski we wszystkich państwach objętych analizą. Średnia dla krajów OECD to 17,2 proc.

W czołówce zestawienia znajdują się Korea Południowa i Izrael, gdzie pięć lat od rozpoznania raka płuca żyje ponad 1/4 pacjentów. Z kolei w Japonii, która zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu, taką szansę dostaje ponad 30 proc. chorych.

Rak żołądka: jakie jest 5-letnie przeżycie chorych?

W Polsce niski współczynnik pięcioletniej przeżywalności odnotowuje się również u pacjentów, u których zdiagnozowano raka żołądka. W przypadku tego nowotworu wynosi on 20,9 proc. Mediana dla krajów OECD to 29,7 proc. Daleko nam do lidera rankingu – Korei Południowej – w której wskaźnik ten wynosi 68,9 proc. To ponad trzy razy więcej niż w Polsce.

Rak odbytu i jelita grubego: niskie wskaźniki 5-letniego przeżycia

Kolejnym analizowanym nowotworem w raporcie jest rak odbytu. W Polsce pięcioletnie przeżycie pacjentów z tym nowotworem wynosi średnio 48,4 proc. Mediana dla krajów OECD wynosi 60,9 proc. W krajach, które znalazły w czołówce rankingu, współczynnik ten wynosi ok. 70 proc., przy czym największy jest w Korei Południowej (71,1 proc.).

W podobnej sytuacji są chorzy na raka jelita grubego. W przypadku tego nowotworu szanse na przeżycie pięciu lat do postawienia diagnozy ma mniej więcej 53 proc. pacjentów w Polsce. Średnia dla krajów OECD to 62,1 proc. W tym zestawieniu na pierwszym miejscu również znajduje się Korea Południowa, w której współczynnik pięcioletniej przeżywalności wynosi 71,9 proc.

Rak piersi: rokowania są dobre, ale we wczesnym stadium rozwoju

W Polsce jeden z najwyższych wskaźników przeżywalności odnotowuje się u pacjentek z rakiem piersi, ale rozpoznanym we wczesnym stadium rozwoju. Jak wynika z raportu, w Polsce odsetek pacjentek, które żyją pięć lat od postawienia diagnozy, wynosi średnio 94,5 proc.

W przypadku nowotworu w stadium zaawansowanym rokowania nie są już tak optymistyczne – w naszym kraju pięć lat od rozpoznania żyje średnio 40 proc. chorych.

Wskaźnik pięcioletniego przeżycia u kobiet z rakiem piersi dla krajów OECD wynosi średnio 97,4 proc. (w przypadku stadium wczesnego) i średnio 40 proc. (w przypadku fazy zaawansowanej).

W czołówce rankingu znalazły się takie kraje, jak USA (98,7 proc), Australia (99,5 proc.) i Japonia (99 proc). Mimo że różnica między Polską, a tymi państwami nie wydaje się duża, nasz kraj znajduje się w zestawieniu na czwartym miejscu od końca, tuż przed Słowacją (94,6 proc.), Brazylią (89,5 proc.), Litwą (95,3 proc.) i Rosją (95,7 proc.).

Przyczyny niskich wskaźników 5-letnich przeżyć w Polsce

Dlaczego dla polskich pacjentów onkologicznych wskaźniki 5-letnich przeżyć są niższe niż w większości badanych krajów? Jak wykazują autorzy ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej - która została przygotowana przez ekspertów we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i skierowana w grudniu 2019 r. do konsultacji międzyresortowych - głównych przyczyn takiego stanu należy upatrywać w:

nieadekwatnej strukturze organizacji lecznictwa;

braku monitorowania efektów badań przesiewowych;

niezgodnym ze standardami czasie oczekiwania na wdrożenie specjalistycznego leczenia;

wysokim stopniu zaawansowania nowotworów w momencie ich rozpoznania;

stosowaniu niezgodnej ze standardami terapii przeciwnowotworowej;

braku monitorowania stanu pacjenta po zakończonej terapii.

Jak dogonić Zachód w diagnostyce i leczeniu chorych na nowotwory?

Źródło grafik: OECD.