Jak wyklucza system ochrony zdrowia

Coraz popularniejszy staje się pogląd, że miejsce zamieszkania i kod pocztowy decydują w większym stopniu o poziomie naszego zdrowia niż kod genetyczny. Czy to zdrowotna odmiana populizmu, a może realnie istniejący problem – o tym dyskutowali eksperci podczas HCC Online.

Choć polska Konstytucja gwarantuje wszystkim Polakom równy dostęp do opieki zdrowotnej w ramach świadczeń gwarantowanych, to jednak okazuje się, że problem nierówności w ochronie zdrowia nie omija naszego kraju. Wbrew pozorom poziom zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej determinuje w Polsce w większym stopniu wykształcenie, nie status społeczno-ekonomiczny.

Nierówności o charakterze regionalne

W trakcie debaty omówiono zagadnienie wykluczenia zdrowotnego w kontekście dostępu do diagnostyki i leczenia w poszczególnych regionach kraju. Eksperci posłużyli się przy tym standaryzowanym wskaźnikiem umieralności.

„W populacji dorosłych mężczyzn w latach 2017-2018 wskaźnik umieralności był najwyższy w centralnym obszarach Polski, szczególnie w województwie łódzkim oraz na terenach tzw. ziem odzyskanych. Co ciekawe, wskaźnik był najniższych na terenach południowo-wschodnich, gdzie stereotypowo panuje gorsza sytuacja społeczno-ekonomiczna. Oczekiwana długość życia mężczyzn jest tam najdłuższa w całej Polsce, szczególnie korzystnie pod tym względem wypada województwo podkarpackie i małopolskie” – wskazał Rafał Halik z Zakładu Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Jak dodał, powiaty o podobnym poziomie wskaźnika umieralności zwykle występują obok siebie, z drobnymi wyjątkami, takimi jak powiat chełmski. Jak rozkłada się ten sam wskaźnik w populacji kobiet? Jest niższy na Wschodzie i Południu Polski, a zdecydowanie wyższy na ścianie zachodniej kraju. Okazuje się więc, że polskie nierówności w ochronie zdrowia przeczą przyjętym stereotypom.

Źródła wykluczenia

Miejsce zamieszkania, choć z pewnością nie bez znaczenia, nie jest jedyną przyczyną gorszego dostępu do ochrony zdrowia. Niebagatelną rolę w dostępie do usług publicznych, w tym opieki zdrowotnej przy jej wszystkich brakach, odgrywa kapitał kulturowy pojedynczych pacjentów oraz poszczególnych populacji.

„Kapitał kulturowy w tym kontekście to nie tylko wykształcenie, ale szeroka sieć kontaktów wśród osób, które mogą pacjentowi umożliwić szybsze uzyskanie danego świadczenia. Patrząc na mapę obrazującą rozłożenie regionalne wskaźnika umieralności, istotnie nie widać zazwyczaj przywoływanego w kontekście nierówności podziału rozbiorowego. Widać natomiast różnice wynikające z przebiegu transformacji ustrojowej z początku lat 90.” – zwróciła uwagę Maria Libura, ekspert z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Ekspertka podkreśliła – na przykładzie województwa łódzkiego – że nierówności społeczne oraz zdrowotne widać najbardziej właśnie tam, gdzie w poprzednim ustroju działały wielkie zakłady pracy, zapewniające nie tylko zatrudnienie, które wraz z transformacją zostały zlikwidowane lub upadły.

