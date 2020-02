Jak są postrzegane kobiety w świecie nauki?

W Polsce kobiety studiują częściej niż mężczyźni, jednak na kontynuację i rozwój kariery naukowej decyduje się nieliczna grupa pań. Tymczasem ponad 17 proc. respondentów, którzy brali udział w ankiecie dotyczącej roli kobiet w świecie nauki, twierdzi, że to właśnie one mają wrodzone kompetencje do osiągnięcia sukcesu naukowego.

Sondaż zrealizowany został przez SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI) na reprezentatywnej próbie 811 Polaków powyżej 18 lat.

Jako głównę przyczynę niezajmowania przez kobiety wysokich stanowisk w dziedzinie nauki ankietowani wskazali brak możliwości pogodzenia kariery z życiem rodzinnym.

Ankietowanych zapytano, kto posiada naturalne predyspozycje do tego, aby rozwijać karierę naukową. 62 proc. z nich odpowiedziało, że mężczyźni i kobiety w równym stopniu mają potencjał, aby zostać naukowcem.

Tylko na kobiety wskazało 17 proc. respondentów. Jest to prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z analogicznym sondażem przeprowadzonym 4 lata temu.

Z kolei mężczyźni są typowani do wykonywania zawodu naukowca przez ok. 20 proc. ankietowanych. W 2016 roku ten wynik był o 5 punktów procentowych wyższy.

Respondentów zapytano także o najczęstszą przyczynę niezajmowania przez kobiety wysokich stanowisk w dziedzinie nauki. Według niemal 22 proc. ankietowanych, głównym powodem jest brak możliwości pogodzenia kariery z życiem rodzinnym. Na to samo pytanie zadane w 2015 r. ta odpowiedź znalazła się na ostatnim miejscu (0,9 proc). Najwięcej respondentów wskazało wówczas na odpowiedź, że kobiety nie są wspierane w swoich działaniach przez władze instytucji, w których pracują.

O naukowcach wciąż myśli się stereotypowo

Większość ankietowanych (61 proc.) ma świadomość braku różnorodności w zespołach badawczych i naukowych. W sondażu wskazali, że ich zdaniem w takich zespołach jest mniej niż 40 proc. kobiet. Natomiast na pytanie o odsetek pań na wyższych stanowiskach w dziedzinie nauki ponad połowa (58 proc.) odpowiedziała, że jest ich więcej niż w rzeczywistości – 20 proc. Tymczasem tylko 11 proc. piastuje wyższe stanowiska w nauce.

Aż 61 proc. respondentów zawyżyło również odsetek kobiet, które otrzymały naukową Nagrodę Nobla, twierdząc, że w gronie laureatów tego prestiżowego wyróżnienia jest ponad 10 proc. kobiet, podczas gdy w rzeczywistości znalazło się tylko 3 proc.

W Polsce kobiety częściej niż mężczyźni podejmują studia wyższe (w roku akademickim 2018/19 stanowiły one 58,0 proc. studiujących), jednak na kontynuację i rozwój kariery naukowej decyduje się znacznie mniej pań. Na przykład w naukach ścisłych kobiety zajmują zaledwie 10 proc. najwyższych stanowisk akademickich.

Jak zaznacza prof. dr hab. n. biol. Katarzyna Turnau, dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, istotne jest więc wsparcie dla kobiet, które chcą rozwijać karierę w strukturach instytucji naukowych i badawczych.

"Obecne zmiany w społeczeństwie prowadzą do zrównoważonego udziału mężczyzn i kobiet w wychowywaniu, opiece, utrzymaniu dzieci i obowiązkach domowych. Dzięki temu kobiety zyskują porównywalne do mężczyzn prawa do spełniania swoich zainteresowań i ambicji w nauce. Powoli zmienia się percepcja roli kobiet w nauce, chociaż nadal ciężko o pełną akceptację tych dążeń w społeczeństwie. Kobiety wciąż potrzebują i zasługują na wsparcie, aby równość praw obu płci stała się rzeczywistością" – zauważyła ekspertka.

Zawód nadal ma płeć

Ankietowanych zapytano również o to, z jakimi zawodami naukowymi kojarzą się kobiety. Wyniki sondażu potwierdzają także, że w dalszym ciągu myślą o nich stereotypowo. Przypisuje się im takie zawody, jak: farmaceuta, biolog, lekarz, technik laboratoryjny czy chemik. Z kolei mężczyzn utożsamia się z fizykiem, matematykiem, inżynierem, astronomem czy pracownikiem IT.

Źródło: Sondaż przeprowadzono na zlecenie L’Oréal Polska w ramach programu Dla Kobiet i Nauki.

