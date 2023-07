Jak rozpoznać cukrzycę u dziecka [OPIS PRZYPADKU]

Nadal 27 proc. dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 trafia do naszej Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii z objawami kwasicy ketonowej, w stanie bezpośredniego zagrożenia życia z powodu późno rozpoznanej cukrzycy. Oznaczenie glukozy we krwi lub wykonanie badania ogólnego moczu wystarczy do postawienia wstępnego rozpoznania choroby — mówi prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Fot. Adobe Stock Opis przypadku Mama zgłosiła się do lekarza pediatry z 4-letnim chłopcem z powodu nykturii. Zwróciła też uwagę na niegojące się zmiany zapalne w okolicy narządów moczowo-płciowych, które lekarz opisał jako wyprzenia. Na podstawie badania fizykalnego i zgłaszanych przez matkę objawów pediatra rozpoznał zakażenie układu moczowego i włączył furaginę, witaminę C i maść przeciwzapalną. Po dwóch dniach mama ponownie udała się ze swoim dzieckiem do lekarza. Została przyjęta przez innego pediatrę. Zgłaszała brak skuteczności wcześniej włączonej terapii oraz przekazała, że syn jest niechętny do podejmowania zabaw, które wcześniej go interesowały, jest podsypiający i więcej pije płynów w ciągu dnia. Lekarz zbadał dziecko, opisał jego stan jako znaczne odwodnienie. Nadmierne picie wytłumaczył okresem letnim i suchym powietrzem, co może wpływać na wzmożone pragnienie u dziecka. Badanie fizykalne ujawniło stan podgorączkowy 37,8 st.C i naloty na migdałkach, co dało podstawę lekarzowi do rozpoznania anginy i wdrożenia antybiotykoterapii. Matka podawała dziecku antybiotyk zgodnie z zaleceniami. Ale jeszcze tego samego wieczoru dziecko zaczęło skarżyć się na ból w okolicy jamy brzusznej, który stawał się coraz silniejszy. Dodatkowo matka zwróciła uwagę na duszność i przyspieszony oddech u dziecka. Wezwała karetkę pogotowia. Lekarz badający dziecko był skoncentrowany na bólach brzucha i w badaniu fizykalnym rozpoznał „ostry brzuch”. Dziecko zostało przewiezione karetką na oddział chirurgii dziecięcej z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego. W izbie przyjęć wykonano podstawowe badania. Stężenie glukozy wynosiło 982 mg/dl. Wykonano również gazometrię (pH 7,1). Wstępnie rozpoznano cukrzycę i skierowano pacjenta do naszej kliniki celem leczenia zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, włączając też insulinoterapię. Omówienie postępowania Triada klasycznych objawów, które powinny nasunąć podejrzenie cukrzycy, czyli polidypsja, poliuria i ubytek masy ciała dla każdego diabetologa i endokrynologa dziecięcego jest oczywista. Natomiast dla lekarza pediatry, który na co dzień przyjmuje dużo pacjentów z różnymi dolegliwościami, już taka nie jest, szczególnie kiedy dołączają się objawy kwasicy ketonowej, które mogą być mylone z objawami innych chorób niż cukrzyca. Przykładów pułapek diagnostycznych jest wiele. Oto kilka z nich: Polidypsja Jeżeli lekarz skoncentruje się na nadmiernym pragnieniu, nie dopyta, czy dziecko oddaje więcej moczu i czy rodzic zaobserwował u dziecka spadek masy ciała, to popełni błąd. Do tej pory zdarza się, że lekarze mówią w okresie lata, że dziecko więcej pije, bo jest gorąco, a zimą tłumaczą to suchym powietrzem spowodowanym intensywnym grzaniem grzejników. Niektórzy pediatrzy u dzieci, które mają wzmożone pragnienie, rozpoznają polidypsję psychogenną. Zwiększone oddawanie moczu i wyprzenia w okolicy narządów moczowo-płciowych Pediatra myśli najczęściej o zakażeniach układu moczowego i kieruje na posiew moczu. Lepszym rozwiązaniem jest wykonanie badania ogólnego moczu. Zdarzają się lekarze, którzy rozpoznają moczówkę prostą. Nadmierna utrata masy ciała U dzieci ze znacznym odwodnieniem często obserwujemy duży ubytek masy ciała, nieraz na poziomie 10 kg. Nierzadko zdarza się, że pacjent jest kierowany do kliniki onkologii dziecięcej z podejrzeniem choroby nowotworowej lub utrata masa ciała wiązana jest z „wyciąganiem się”. Ból brzucha Dość często dzieci, tak jak omawiany pacjent, są kierowane na oddział chirurgii dziecięcej z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego. Jeśli bóle brzucha są o mniejszym nasileniu, lekarz podejrzewa zakażenie układu pokarmowego. Zmiany osłuchowe nad płucami Zdarza się, że w badaniu fizykalnym występują trzeszczenia nad płucami będące wynikiem znacznego odwodnienia pacjenta, które są rozpoznawane i leczone jako zapalenie płuc, szczególnie kiedy u pacjenta stwierdza się zaburzenia oddychania. Białe naloty na migdałkach to również wynik odwodnienia, ale mogą także imitować anginę. W rzeczywistości jest to jednak wysięk włóknikowy. Tak więc różnorodne objawy kwasicy ketonowej mogą zwieść lekarza ku rozpoznaniom innym niż cukrzyca. Podsumowanie Zbyt rzadko myśli się o cukrzycy, mimo że jedno na 250 dzieci choruje na tę chorobę, a większość pacjentów znajduje się w stanie przedcukrzycowym, kiedy stężenie glukozy wynosi 100-125 mg/dl. Dlatego warto np. przy bilansach 2-, 4-, 6-latków wykonywać badanie stężenia glukozy. A w przypadku wystąpienia klasycznej triady objawów, czyli polidypsji, poliurii i nadmiernej utraty masy ciała przeprowadzić prostą i tanią diagnostykę polegającą na pomiarze stężenia glukozy w krwi (niekoniecznie na czczo) i/lub badanie ogólne. Glukoza w moczu pojawia się, kiedy we krwi jej stężenie wynosi 160-170 mg/dl. Są to bardzo proste badania pozwalające na rozpoznanie cukrzycy jeszcze przed rozwojem kwasicy ketonowej, która jest bezpośrednim zagrożeniem życia dziecka. W większości leczenie kwasicy ketonowej pozwala na uzyskanie poprawy stanu ogólnego dziecka, ale dane z piśmiennictwa i naszych obserwacji klinicznych wskazują na wystąpienie zmian w ośrodkowym układzie nerwowym, obrzęk mózgu, a także mogą powodować różnego rodzaju rozwój charakteropatii, zaburzeń psychicznych lub też trwałe uszkodzenie mózgu. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie cukrzycy na wczesnym etapie jej rozwoju, nawet w okresie, kiedy pojawiają się już przeciwciała przeciw komórkom β trzustki i nieprawidłowa glikemia na czczo, tym bardziej, że są już terapie biologiczne zatrzymujące proces autoimmunologiczny niszczący te komórki. Objawy alarmowe Pierwsze objawy, które powinny nasunąć lekarzowi konieczność wykonania badania stężenia glukozy w surowicy krwi, to: polidypsja, poliuria, szczególnie nykturia oraz spadek masy ciała w ciągu 2-3 tyg. Do objawów alarmowych sygnalizujących, że pacjent niezwłocznie powinien zostać skierowany na oddział diabetologii dziecięcej lub oddział intensywnej terapii należą dodatkowo: silne bóle brzucha i objawy kliniczne odwodnienia, zaburzenia oddychania, zaburzenia świadomości, które są stanem zagrożenia życia. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec jest specjalistą w dziedzinie pediatrii, endokrynologii, diabetologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownikiem Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. PRZECZYTAJ TAKŻE: Pacjenci z cukrzycą typu 1 są obarczeni o wiele wyższym ryzykiem rozwoju ADHD

Nadal 27 proc. dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 trafia do naszej Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii z objawami kwasicy ketonowej, w stanie bezpośredniego zagrożenia życia z powodu późno rozpoznanej cukrzycy. Oznaczenie glukozy we krwi lub wykonanie badania ogólnego moczu wystarczy do postawienia wstępnego rozpoznania choroby — mówi prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Fot. Adobe Stock