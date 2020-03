Jak postępować z ciężarną z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2? Stanowisko PTGiP

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników opublikowało stanowisko odnośnie postępowania w typowych oddziałach ginekologiczno-położniczych (które nie są dedykowane do leczenia osób z rozpoznaną infekcją koronawirusem) w aktualnej sytuacji pandemii koronawirusem COVID-19.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

"Analizując aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce odnośnie infekcji COVID-19, PTGiP przedstawia propozycję schematu postępowania z ciężarną, która zgłasza się do szpitala. Schemat nie jest dedykowany leczeniu osób z powyższym zakażeniem. Jest to propozycja, która może być wykorzystana, w miarę możliwości, do organizacji pracy w tego typu oddziałach" - zaznaczył prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP).

Kobieta w ciąży z podejrzeniem SARS-CoV-2: schemat postępowania

Kobieta w ciąży, która zauważyła u siebie objawy, takie jak:

gorączka >38 st. C,

bóle mięśniowe,

duszność, kaszel,

osłabienie,

i/lub miała kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 lub podejrzewa u siebie infekcję wirusową, powinna udać się na "kryzysową" izbę przyjęć ginekologiczno-położniczą.

Tam ciężarna powinna się znaleźć pod opieką lekarza (na wezwanie) i położnej (stały dyżur). Lekarz powinien być zabezpieczony w maseczkę i rękawiczki. Podobnie pielęgniarka. Dalszy schemat postępowania uzależniony jest od stanu położniczego.

1. Stan położniczy niezagrożony

Jeżeli stan położniczy jest niezagrożony, a podejrzenie COVID-19 jest małe, ciężarną należy skierować do domu. Natomiast jeśli stan położniczy jest niezagrożony, ale podejrzenie COVID-19 jest duże, ciężarną należy skierować do wyznaczonego szpitala zakaźnego.

CZYTAJ TEŻ: Lista szpitali przekształcanych w zakaźne do walki z COVID-19

2. Stan położniczy podejrzany

W przypadku podejrzanego stanu położniczego, który wymaga obserwacji, i małego podejrzenia zakażenia koronawirusem, pacjentka powinna pozostać na sali obserwacyjnej do czasu ustalenia konieczności hospitalizacji i uzyskania wyniku badania w kierunku COVID-19.

jeśli nie ma bezwzględnej konieczności hospitalizacji i wynik szybkiego testu na koronawirusa SARS-CoV-2 jest ujemny, należy ustalić, czy istnieje możliwość odesłania pacjentki do domu. Lekarz powinien przekazać pacjentce swój numer telefonu i adres mailowy, by udzielać porad telefoniczno-mailowych,

jeśli istnieje konieczność hospitalizacji z powodów położniczych i wynik szybkiego testu na koronawirusa SARS-CoV-2 jest dodatni (lub pacjentka ma wyraźne objawy zakażenia), a wywiad epidemiologiczny jest dodatni, należy przewieźć ciężarną do szpitala dedykowanego specjalnym transportem sanitarnym,

jeśli istnieje konieczność hospitalizacji, a wynik szybkiego testu na koronawirusa SARS-CoV-2 jest ujemny, można przyjąć pacjentkę, ale tylko wtedy, gdy faktycznie konieczna jest hospitalizacja. Ciężarna powinna być umieszczona w obserwacyjnej sali izolatkowej.

3. Stan położniczy nieprawidłowy

Gdy stan położniczy jest nieprawidłowy, istnieje pilna potrzeba interwencji położniczej, życie matki i/lub płodu jest zagrożone, wówczas - niezależnie od tego, czy zagrożenie COVID-19 jest duże, czy małe - należy skierować pacjentkę na szlak zakaźny na salę cięć cesarskich.

Jeśli po cesarskim cięciu okaże się, że wynik szybkiego testu na koronawirusa SARS-CoV-2 jest dodatni, wówczas należy skierować pacjentkę do szpitala dedykowanego.

Źródło: Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników

PRZECZYTAJ TAKŻE: Chińscy naukowcy: noworodek nie musi się zarazić koronawirusem od zakażonej matki