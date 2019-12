Jak poprawić leczenie udarów w Polsce

Istnieje bardzo duża dysproporcja pod względem jakości świadczeń udzielanych przez oddziały udarowe. Jakie są pomysły na ich zniwelowanie, mówi w rozmowie z „Pulsem Medycyny” prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski, główny ekspert medyczny ds. udaru Ministerstwa Zdrowia.

Ile jest w Polsce oddziałów udarowych? Jakie warunki musi spełnić oddział szpitalny, by stać się oddziałem udarowym?

Mamy ok. 180 oddziałów udarowych i gdyby wziąć pod uwagę tylko wielkość populacji naszego kraju, byłaby to liczba wystarczająca. Wymagania, które należy spełnić, aby oddział szpitalny był uznany za udarowy i mógł otrzymywać finansowanie od państwowego płatnika na leczenie udarów mózgu, definiują kryteria NFZ. Nieco upraszczając, sprowadzają się one do zapewnienia właściwej infrastruktury i określonej struktury kadrowej. Musi to być wydzielona część szpitala z m.in. odpowiednią liczbą łóżek intensywnego nadzoru, kardiomonitorów, pomp infuzyjnych, aparatów holterowskich czy respiratorów (u pewnej części pacjentów po udarach rozwija się niewydolność oddechowa) i całodobowym dostępem do tomografii komputerowej, laboratorium czy OIOM.

Kwintesencją oddziału udarowego jest interdyscyplinarność. Większość zespołu stanowić muszą oczywiście neurolodzy, ale w jego skład powinni wchodzić także inni specjaliści, nie tylko lekarze, np. fizjoterapeuci, psycholodzy, logopedzi. Wprost nie do przecenienia w tak wymagających i trudnych warunkach (przyjęcia tylko w trybie ostrodyżurowym, pacjenci w ciężkim stanie klinicznym) jest rola pielęgniarek.

Jak w Polsce są leczeni pacjenci w ostrej fazie udaru mózgu: bardzo dobrze, dobrze, zadowalająco czy niezadowalająco?

Z jednej strony przyznaję, że medycyna udaru mózgu w ostatnich latach w Polsce odnotowała określony progres. Niektóre ośrodki prezentują wręcz bardzo wysokie standardy w logistyce, precyzji procesu diagnostyczno-terapeutycznego, etiologizacji czy całej wczesnej opiece poudarowej. Są jednak regiony, w których jest po prostu źle, przynajmniej w zakresie wybranych obiektywnych parametrów opieki. Prostym określeniem, opisującym poziom kliniczny medycyny udaru mózgu w Polsce, jest dysproporcja w jakości udzielanych świadczeń.

Oddziały udarowe w Polsce mają dobrą infrastrukturę, ponieważ dysponują narzędziami niezbędnymi do osiągania wymaganych efektów terapeutycznych i prewencyjnych. Zważywszy na to i wobec danych epidemiologicznych dla tej choroby (80-90 tys. zachorowań rocznie, najważniejsza przyczyna trwałej, złożonej niepełnosprawności dorosłych), wprowadzenie pewnych, nawet niewyrafinowanych minimów parametryzacyjnych mogłoby spowodować, że każdego roku dodatkowo kilka tysięcy osób mogłoby wracać do tak samo lub prawie tak samo aktywnego życia jak przed udarem. Czyli w zmodyfikowanej skali Rankina pacjenci ci osiągaliby po udarze zamiast 3-6 punktację 0-2 (powszechnie stosowana skala do pomiaru stopnia niepełnosprawności lub uzależnienia w codziennym funkcjonowaniu osób, które doznały udaru mózgu — przyp. red.). Nie identyfikuję innego obszaru medycyny klinicznej, w której w miarę prostymi mechanizmami i przy stosunkowo niedużym nakładzie finansowym, można by osiągnąć tak dużo i na trwale w rozumieniu efektu społecznego.

Uczestniczy pan jako główny ekspert medyczny w pracach powołanego w Ministerstwie Zdrowia zespołu ds. udaru mózgu. Jego celem jest m.in. wypracowanie wspomnianych minimów dla oddziałów udarowych, a zatem zniwelowanie różnic w jakości świadczonych przez nie usług.

Najogólniej zadaniem zespołu jest analiza stanu opieki nad pacjentami z udarami mózgu na podstawie dostępnych danych (niektórych istotnych parametrów, opisujących jakość opieki po udarach, dla Polski po prostu nie ma) i przygotowanie propozycji korekt systemowych. O szczegółach będziemy w pierwszej kolejności mówić „zleceniodawcy”. Tu mogę powiedzieć ogólnie, że wprowadzenie minimów dla kilku-kilkunastu wybranych parametrów we wszystkich oddziałach udarowych w Polsce, minimów nietrudnych do osiągnięcia, bo już teraz uzyskuje je duża część oddziałów, może dać duży efekt w postaci ograniczenia liczby dorosłych żyjących z rozległą niepełnosprawnością.

Przykłady tych parametrów to: średni czas od przyjęcia do szpitala do rozpoczęcia leczenia trombolitycznego, to, jaki odsetek pacjentów jest tak leczonych w ogóle czy też parametry dotyczące sprawności oddziałowego systemu oceny w kierunku zaburzeń połykania. Na przykład jedno z badań wykazało, że wprowadzenie do oddziałów udarowych prostego protokołu, obejmującego odpowiednie postępowanie dotyczące tylko trzech elementów: funkcji połykania, temperatury ciała i glikemii, zmniejszyło śmiertelność o 16 proc. Trzeba dodać, że niektóre minima powinny być odpowiednio korygowane, bo np. populacje pacjentów oddziałów udarowych nie są demograficznie równe.

Mówiąc o problemach związanych z systemem leczenia udarów, nie można nie wspomnieć o kwestii nadrzędnej — niedoborach kadrowych. Jeśli chcemy wcielić taką organizację w życie, systemowo zmniejszać następstwa społeczne udarów, potrzebujemy znacznie więcej neurologów wyszkolonych do działania w specyficznych i trudnych warunkach oddziałów udarowych, ale też lekarzy doświadczonych w leczeniu interwencyjnym — wewnątrznaczyniowym udarów.

Czy takie minima dla oddziałów udarowych będą jednym z kroków do stworzenia koordynowanej opieki nad pacjentem z udarem mózgu?

Rzeczywiście, dla mnie i sądzę, że dla całego naszego środowiska eksperckiego oraz współpracujących z nami stowarzyszeń pacjentów, celem nadrzędnym jest stworzenie systemu koordynowanej opieki nad pacjentami z udarem mózgu. Opieka koordynowana w udarach to jednak szczególne wyzwanie logistyczne: od profilaktyki pierwotnej, przez cały obszar ratownictwa medycznego, wszystkie etapy postępowania szpitalnego, po opiekę przewlekłą i/lub ambulatoryjną z profilaktyką wtórną. W systemie tym oddziały udarowe, w tym leczenie inwazyjne, to jednak najważniejsze ogniwo. Tam uzyskujemy największy efekt liczony ograniczeniem niepełnosprawności, ale też śmiertelności. Ponadto korektę systemu można tu zrobić relatywnie szybko, zaś ustawienie całej opieki koordynowanej to raczej długi proces. Dlatego minima dla oddziałów udarowych powinny być — moim zdaniem — wdrożone w pierwszej kolejności, jak najszybciej, ze świadomością, że to ważny, ale tylko element opieki koordynowanej, nad której wprowadzeniem prace toczyć się będą znacznie dłużej.

Co jeszcze należałoby poprawić w medycynie udaru mózgu w Polsce?

Jak wspomniałem, relatywnie dobrą infrastrukturę, czyli ok. 180 oddziałów udarowych, w większości z dostępem do niezbędnych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych, w Polsce mamy. Ośrodki te trzeba jednak połączyć siecią teleinformatyczną (czy też umożliwić współpracę istniejącym w szpitalach systemom IT) przynajmniej w ramach regionów. Pacjent, który dozna udaru, musi być jak najszybciej przewieziony do ośrodka, który wykonuje trombolizę. Część chorych w tym samym ośrodku powinna przejść wstępną kwalifikację do leczenia za pomocą trombektomii mechanicznej — tę zazwyczaj wykonuje inny ośrodek.

Notabene, to właściwa ścieżka — w medycynie udaru mózgu ośrodek centralny, tzw. hub udarowy, ze „szprychami” w postaci lokalnych oddziałów udarowych, ma głębokie uzasadnienie w rozumieniu medycyny opartej na faktach. Zatem pacjent, który został zakwalifikowany do dalszego postępowania, po trombolizie, najszybciej, jak to możliwe, musi być przetransportowany do kolejnej placówki, która leczy inwazyjnie. Na razie te ośrodki nie są połączone w dobrze zdefiniowane regionalne sieci.

Od dawna postuluję rozwiązanie, w którym zespół hubu ma dostęp w czasie rzeczywistym do konsoli skanerów TK czy MRI ośrodków lokalnych, oczywiście uruchamiany tylko „na zaproszenie” ośrodka lokalnego, dla konkretnego pacjenta. Prowadząc w Gdańsku jeden z największych w Polsce hubów udarowych, na podstawie codziennej praktyki wnioskuję, jak bardzo takie rozwiązanie poprawiło precyzję postępowania i ułatwiło podejmowanie decyzji na poziomie ośrodków lokalnych.

Ośrodek „centralny” (hub) powinien być z jednej strony ośrodkiem leczącym inwazyjnie, czyli wykonującym trombektomię mechaniczną, ale z drugiej także zapewniać możliwość konsultacji trudnych przypadków, np. młodych pacjentów z nieznaną przyczyną udaru — w poszukiwaniu rzadkich chorób. Taki centralny ośrodek (przykładem niech będzie nasze Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku) współpracuje z kilkunastoma oddziałami „satelitarnymi”, czyli lokalnymi oddziałami udarowymi. Lekarz z oddziału lokalnego, który przyjmuje pacjenta, powinien mieć możliwość natychmiastowego skontaktowania się z ośrodkiem centralnym i konsultacji w kontekście kwalifikacji do trombektomii, sam natomiast podejmuje decyzje co do leczenia trombolitycznego. Ale „hub” powinien także oferować wsparcie w szczególnych sytuacjach, np. w ostrych udarach u kobiet w ciąży, dzieci czy u pacjentów przyjmujących antykoagulanty.

Większość pacjentów po trombolizie nie wymaga trombektomii. W standardowym oknie czasowym dla trombolizy (do 4,5 godziny od zachorowania) obydwie metody leczenia reperfuzyjnego, to jest tromboliza i aspiracja — trombektomia, są komplementarne. Ale niektórych pacjentów można dziś skutecznie leczyć jedną z tych metod znacznie później, wiele godzin od pierwszych objawów udaru (tzw. wydłużone okna terapeutyczne) lub gdy nie wiadomo, kiedy wystąpił. Wykazały to badania DAWN, DEFUSE 3, WAKE-UP i metaanaliza badań EXTEND, ECASS4-EXTEND oraz EPITHET. W tych przypadkach jednak, nieco uogólniając, tromboliza i trombektomia są metodami konkurencyjnymi (albo jedna, albo druga).

Prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski jest specjalistą neurologiem, kierownikiem Kliniki Neurologii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W 2015 r. zajął pierwsze miejsce w organizowanym przez „Puls Medycyny” konkursie dla wybitnych młodych lekarzy „Supertalenty w Medycynie”.