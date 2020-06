Jak odmrażać system ochrony zdrowia?

Podmioty lecznicze działające w dobie COVID-19 starają się powoli wracać do normalności. O tym, jak przywracać działalność podmiotów medycznych i stopniowo odmrażać system ochrony zdrowia, debatowano w trakcie webinarium zorganizowanego przez Pracodawców RP.

Jednym z kluczowych tematów dyskusji wokół organizacji systemu ochrony zdrowia jest jego ponowne, pełne uruchomienie i dalsze funkcjonowanie w warunkach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zdaniem ekspertów ponowne uruchomienie placówek wymagać będzie współpracy i jasnych wytycznych, które stałyby się gwarantem bezpieczeństwa dla korzystających ze świadczeń pacjentów.

"Nowa rzeczywistość wymaga od podmiotów leczniczych wdrożenia nowych zasad bezpieczeństwa i wprowadzenia procedur mających je zagwarantować. To pociąga za sobą oczekiwania związane z dodatkowych finansowaniem"- wskazała Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Zdaniem wiceminister wdrożenie jednolitych procedur i zaleceń sprawi, że pacjenci przestaną mieć obawy związane z korzystaniem z placówek ochrony zdrowia.

"Od początku trwania pandemii NFZ stało się "zbrojnym ramieniem" MZ, które wspierało organizacyjnie funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w warunkach pandemii. Próbowaliśmy zachęcić realizatorów świadczeń do udzielania świadczeń za pośrednictwem środków łączności, odpowiadaliśmy za komunikację ze świadczeniodawcami, a także uruchomiliśmy na szerszą skalę infolinię dla pacjentów"- wskazał Filip Nowak, zastępca prezesa NFZ do spraw operacyjnych. Zwrócił uwagę, że dzięki szybkim decyzjom funduszowi udało się wprowadzić finansowanie rozwiązań, które funkcjonują w skali całego kraju- chodzi m.in. o mobilne punkty pobierania wymazów tzw. "drive thru" oraz możliwość testowania w kierunku SARS-CoV-2 osób wybierających się do sanatoriów.

Jego zdaniem NFZ jest na etapie odmrażania systemu ochrony zdrowia, w którym kluczowym celem będzie zachęcenie pacjentów, którzy mieli zaplanowane świadczenia w trakcie epidemii i ich nie otrzymali, do skorzystania z możliwości oferowanych przez placówki i zgłaszanie się na planowe zabiegi.

Niestety zdaniem środowiska szpitalników 'odmrażanie' systemu ochrony zdrowia nie pójdzie równie łatwo, jak jego 'zamrożenie'. Zdaniem prof. Jarosława Fedorowskiego, prezydenta Polskiej Federacji Szpitali, ogromnym problemem dla dyrektorów szpitali jest brak jednolitych wytycznych związanych z bezpiecznym uruchamianiem poszczególnych oddziałów, czy świadczeń.

"Obecnie przygotowywane wytyczne przez poszczególne towarzystwa i konsultantów są niejednorodne. Zdarza się, że część z rekomendacji i wytycznych wręcz wyklucza się"- zauważa Jarosław Fedorowski.

Odpowiadając na wniosek środowiska szpitali Józefa Szczurek-Żelazko podkreśliła, że z uwagi na zgłaszane postulaty resort zdrowia wskazał, że finalne rekomendacje będą przygotowywane przez konsultantów krajowych i konsultowane z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Wszystkie zalecenia znaleźć można na stronie Ministerstwa Zdrowia w zakładce WYTYCZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW I ŚWIADCZEŃ.