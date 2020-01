Jak efektywnie diagnozować raka płuca

O wyzwaniach związanych z diagnostyką niedrobnokomórkowego raka płuca mówiła prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko podczas XIII Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca (21-23 listopada, Warszawa).

Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, przedstawiła dane z lat 2005-2014 dotyczące liczby nowych zachorowań na raka płuca i chorych rozpoczynających leczenie.

Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko: Rośnie liczba zachorowań na raka płuca i spada liczba pacjentów rozpoczynających leczenie. Oznacza to, że istnieje problem z efektywnym diagnozowaniem tego nowotworu. To trend obserwowany na całym świecie.

„Najbardziej niepokojące dla specjalistów jest to, że rośnie liczba zachorowań na raka płuca i spada liczba pacjentów rozpoczynających leczenie. Oznacza to, że w Polsce istnieje problem z efektywnym diagnozowaniem tego nowotworu. Ten problem nie dotyczy tylko naszego kraju, jest to trend obserwowany na całym świecie” — zaznaczyła prof. Chorostowska-Wynimko.

Diagnostyka raka płuca: potrzebne szybkie wykonanie badań obrazowych

Przyczyn nieefektywnej diagnostyki może być wiele, jedną z nich jest późne zgłaszanie się chorych do lekarza. To z kolei jest związane z późnym występowaniem nieswoistych objawów choroby, które pojawiają się dopiero wtedy, gdy rak płuca jest już w stadium zaawansowanym. Istnieje także wiele błędów systemowych, które mają wpływ na rozpoznawalność tego nowotworu, oraz błędów ośrodków zajmujących się leczeniem onkologicznym, związanych ze złą organizacją pracy i niewystarczającym wyszkoleniem pracowników.

Bardzo ważna jest szybkość zlecania badań obrazowych — RTG klatki piersiowej i tomografii komputerowej. „W kolejnym etapie należy także w możliwie jak najkrótszym czasie kierować pacjenta na pozostałe badania, w tym analizę patomorfologiczną i molekularną” — zwracała uwagę prof. Chorostowska-Wynimko.

W procesie diagnostycznym niezmiernie ważne jest prawidłowe pobranie materiału biopsyjnego oraz jego zabezpieczenie przed wykonaniem analizy patomorfologicznej i molekularnej. „Na tym etapie wciąż jeszcze pojawia się wiele błędów, które także wpływają na rokowanie pacjenta” — dodała prof. Chorostowska-Wynimko.

Materiał biopsyjny w kilku analizach

Profesor przedstawiła algorytm postępowania diagnostycznego, stosowany w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc u pacjenta z podejrzeniem raka płuca. W pierwszej kolejności przeprowadzane jest badanie podmiotowe i przedmiotowe, po którym pacjent kierowany jest na badanie obrazowe — RTG klatki piersiowej oraz tomografię komputerową. Jeśli wynik badania obrazowego jest nieprawidłowy lub pacjent nadal zgłasza niepokojące objawy, mimo iż wynik jest prawidłowy, lekarz zleca wykonanie biopsji przezklatkowej lub bronchoskopii.

„Już na pierwszym etapie procesu diagnostycznego, gdy lekarz podejrzewa, że pacjent może cierpieć z powodu raka płuca i może być kandydatem do leczenia systemowego, zleca wykonanie zarówno badania patomorfologicznego, jak i molekularnego. Mimo iż diagnosta nie wie jeszcze, czy ma do czynienia z nowotworem (a jeśli tak, to z jakim jego podtypem) — wystawia skierowanie warunkowe. Takie działanie znakomicie ułatwia cały proces diagnostyczny. Patomorfolog wykonujący pierwsze badanie, widząc odpowiednie utkanie zmiany, przekazuje próbkę materiału do kolejnej analizy. Pozwala to prawidłowo podzielić dostępny materiał do wszystkich badań, a tym samym zaoszczędzić tak cenny dla chorego czas” — wyjaśniała prof. Chorostowska-Wynimko.

W Polsce nie jest wymagana kompleksowość badań w raku płuca i często występują sytuacje, które zaburzają proces diagnostyczny. W optymalnym działaniu, przedstawionym przez prof. Chorostowską-Wynimko, cały proces diagnostyczny wykonywany jest w jednym cyklu, za pomocą jednego zlecenia, co znacznie to postępowanie przyspiesza.

Co daje ustalenie profilu genetycznego u pacjentów z rakiem płuca

Z kolei proces decyzyjny klinicysty powinien opierać się na analizie wyników kolejnych badań. W pierwszej kolejności powinno to być badanie genu EGFR, następnie rearanżacja genu ALK i ROS-1 oraz ewentualnie ekspresji białka PD-L1 — zgodnie z kryteriami kwalifikacji chorych do poszczególnych terapii leczniczych.

U pacjentów z rakiem płuca leczonych w I linii, u których nie ustalono profilu genetycznego, należy to wykonać zgodnie z omawianym wcześniej profilem precyzyjnym, z wyłączeniem ekspresji białka PD-L1.

„Ze względu na to, że od kilku lat mamy dostęp do terapii niedrobnokomórkowego raka płuca płaskonabłonkowego w IV stopniu zaawansowania w I linii leczenia w postaci pembrolizumabu, także u tych chorych konieczne jest wykonanie oceny ekspresji białka PD-L1” — wskazała prof. Chorostowska-Wynimko.

Poszerzone kryteria rozpoznań patomorfologicznych

W Polsce obowiązuje sztywny system kwalifikowania chorych do programów lekowych, obejmujący także kryteria dotyczące rozpoznań patomorfologicznych. Prof. Chorostowska-Wynimko zwraca jednak uwagę, że najnowsze zalecenia światowych towarzystw badań nad rakiem płuca coraz częściej rozszerzają te kryteria. Podkreśla się, że wykonanie diagnostyki molekularnej jest wskazane nie tylko u chorych z rozpoznaniem niepłaskonabłonkowego raka płuca, ale także u młodych niepalących lub z krótką historią palenia, u których na podstawie niewielkiej próbki materiału biologicznego ustalono rozpoznanie raka płaskonabłonkowego.

„W przypadku gdy rozpoznanie płaskonabłonkowego raka płuca zostało postawione na podstawie drobnego materiału biologicznego lub materiału o utkaniu mieszanym, bez względu na to, czy dotyczyło ono młodego, niepalącego chorego — diagnostykę molekularną powinno się rozważyć” — dodała prof. Chorostowska-Wynimko.

W diagnostyce raka płuca ważna jest jakość testów i prawidłowe ich finansowanie

Z każdym rokiem standardy diagnostyki raka płuca w Polsce są coraz bardziej zadowalające. Od kilku lat Ministerstwo Zdrowia nakłada na ośrodki wykonujące badania diagnostyczne w kierunku raka płuca obowiązek posiadania aktualnego certyfikatu europejskiego programu kontroli jakości. Rak płuca to jedyny guz lity, w przypadku którego wprowadzono takie obostrzenia dotyczące diagnostyki. Taki certyfikat poświadcza pozytywną ocenę ośrodka, a więc jego umiejętności.

„Wyniki przeprowadzanych kontroli jakości wskazują, że niezależnie od metod, jakimi były przeprowadzane analizy w laboratoriach, istnieją ośrodki, które nie spełniają obowiązujących kryteriów jakości. Pokazuje to, że rzetelność wykonywanych badań zależy przede wszystkim od umiejętności diagnostów, a nie od nowoczesności stosowanych metody czy zaawansowanego sprzętu diagnostycznego” — oceniła prof. Chorostowska-Wynimko.

Jej zdaniem, niewątpliwym problemem dotyczącym diagnostyki raka płuca w naszym kraju jest finansowanie poszczególnych procedur. Każdy z zastosowanych testów podczas procesu diagnostycznego znajduje się w innej grupie kosztowej. „Źle funkcjonujący system finansowania procedur medycznych nakłada na lekarzy konieczność dokonywania wyboru badań diagnostycznych. Nie są to dla nas wybory łatwe, a jedynym rozwiązaniem tego problemu jest prowadzenie badań metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS)” — skomentowała prof. Chorostowska-Wynimko.

Rola konsyliów i dokładniejszej charakterystyki pacjenta z rakiem płuca

Profesor przypomniała także o bardzo istotnej roli wielodyscyplinarnych zespołów lekarzy w diagnostyce raka płuca. „Dziś mamy dostęp do wielu nowoczesnych metod diagnostycznych, w tym do NGS. Tym bardziej należy pamiętać o konieczności powoływania konsyliów wielospecjalistycznych, które nie mogą istnieć tylko w teorii. Ich rola jest niezwykle ważna w zrozumieniu specyfiki sytuacji klinicznej, w której znajduje się chory, a także w umiejętnej interpretacji wyników badania patomorfologicznego i molekularnego” — podsumowała prof. Chorostowska-Wynimko.

Ministerstwo Zdrowia wyraźnie określa, jacy pacjenci powinny być kwalifikowani do danych terapii lekowych. Tak też jest w programie lekowym B6, który określa refundację leczenia nowymi cząsteczkami chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. Decydenci dokładnie wymieniają, jakie biomarkery kwalifikują chorych do poszczególnej terapii.

Aktualne zalecenia Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) zwracają uwagę, że oferowane dziś chorym możliwości leczenia oraz decyzje terapeutyczne, podejmowane przez specjalistów, są coraz bardziej skomplikowane. Wytyczne dotyczące diagnostyki raka płuca wskazują, że obowiązujący w Polsce zakres biomarkerów powinien być wzbogacony o kolejne wskaźniki biologiczne. W ocenie prof. Joanny Chorostowskiej-Wynimko, pojawia się wiele nowych wyzwań związanych z diagnostyką chorych na rak płuca. Coraz nowocześniejsze metody wykonywania badań, dostępne także po I linii leczenia, oraz nowe grupy leków determinują konieczność jeszcze dokładniejszego profilowania chorych. W procesie diagnostycznym niezbędne jest uczestnictwo wysokiej klasy patomorfologów oraz szeroki dostęp do nowoczesnych testów diagnostycznych.

Marker TMB na razie bez zastosowania klinicznego

W ostatnim czasie duże zainteresowanie i nadzieję wśród lekarzy wzbudza określanie obciążenia mutacyjnego guza (ang. tumor mutation border, TMB). Przedstawione przez prof. Chorostowską-Wynimko wyniki badania CheckMate 277 (pochodzące z tegorocznej konferencji ESMO) z wykorzystaniem niwolumabu z ipilimumabem wskazują, że TMB nie jest markerem, który zostanie wprowadzony w najbliższym czasie do postępowania klinicznego.

„W aktualnych wytycznych National Comprehensive Cancer Network, które ukazały się niedawno, TMB wciąż jest wymieniany jako potencjalny biomarker, który wymaga dalszych badań. Obecnie nie posiadamy wiedzy, jak powinniśmy mierzyć obciążenie mutacyjne guza. Istnieje kilka sposobów zliczania liczby mutacji, które występują w tkance nowotworowej. Zgodnie z zaleceniami ESMO, do momentu ujednolicenia i zwalidowania w warunkach klinicznych tej metody, nie ma ona zastosowania klinicznego. Przedstawione także w ostatnim czasie wyniki próby walidacji nie przynoszą w dalszym ciągu sukcesu” — wyjaśniła prof. Chorostowska-Wynimko.