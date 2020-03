Jak dzieci chorują na COVID-19?

Przegląd ponad 73 tys. zachorowań na COVID-19, wykonany przez Chińskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom wykazał, że mniej niż 1 proc. przypadków dotyczyło dzieci w wieku poniżej 10 lat. Wyniki analizy opublikowano na stronach The New England Journal of Medicine (NEJM).

Dane dotyczące cech epidemiologicznych i klinicznych dzieci zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 są ograniczone. Przegląd 73 214 zachorowań, wykonany przez Chińskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom wykazał, że mniej niż 1 proc. przypadków to dzieci w wieku poniżej 10 lat. Dane dotyczące tej grupy wiekowej dotyczyły pacjentów pediatrycznych, leczonych w szpitalu dziecięcym, jedynym ośrodku wyznaczonym przez rząd chiński do leczenia zakażonych dzieci poniżej 16. roku życia w Wuhanie. Spośród 1391 przebadanych dzieci (od 28 stycznia do 26 lutego 2020 r.) potwierdzono, że 171 (12,3 proc.) miało zakażenie SARS-CoV-2.

Przegląd 73 214 zachorowań na COVID-19, wykonany przez Chińskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, wykazał, że mniej niż 1 proc. przypadków to zachorowania dzieci w wieku poniżej 10 lat.

„To chyba największa znana mi analiza, oparta o przypadki potwierdzone badaniami molekularnymi przypadki z Wuhanu. Na jej podstawie można powiedzieć, że COVID-19 u dzieci przebiega jednak odmiennie niż u dorosłych. Mediana wieku zarażonych dzieci wynosiła 6,7 lat. Prawie 61 proc. stanowili chłopcy. Przebieg bezobjawowy odnotowano tylko u 15,8 proc. dzieci, aż u 64,9 proc. wywiązało się zapalenie płuc w przebiegu infekcji - co więcej, aż w 58,5 proc. przypadków przebiegające bez gorączki, z temperaturą poniżej 37.5 st. C. Zaledwie co dziesiąte dziecko miało temperaturę powyżej 39 st. C. Tylko troje dzieci wymagało pobytu na intensywnej terapii i sztucznej wentylacji. Doszło do jednego zgonu” - przytacza wyniki analizy prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Zmarło 10-miesięczne dziecko z wgłobieniem, u którego rozwinęła się niewydolność wielonarządowa. Zgon nastąpił cztery tygodnie po przyjęciu do szpitala.

W podsumowaniu analizy autorzy podkreślili, że w przeciwieństwie do zakażonych dorosłych, u większości zakażonych dzieci choroba wydaje się mieć łagodniejszy przebieg kliniczny.

