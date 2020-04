J&J przekaże ponad 1 mln zł na walkę z epidemią COVID-19 w Polsce

Spółki Johnson & Johnson (J&J) działające w Polsce – Janssen-Cilag Polska oraz Johnson & Johnson Poland przekażą łącznie ponad 1 mln złotych na wsparcie walki z epidemią koronawirusa. Środki trafią docelowo do szpitali i będą przeznaczone m.in. na finansowanie środków ochrony osobistej dla personelu medycznego. Firma przekaże także ponad 35 tys. opakowań środków higienicznych i pielęgnacyjnych.

W ramach pomocy charytatywnej Janssen-Cilag przekaże 500 tys. zł na rzecz dedykowanego Funduszu Interwencyjnego Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W ramach zgromadzonych środków Fundacja dokona zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników medycznych, łóżek dla oddziałów intensywnej terapii czy kardiomonitorów dla szpitali, które w związku z sytuacją epidemiologiczną znalazły się teraz w trudnej sytuacji - czytamy w komunikacie prasowym spółki.

"Głęboko wierzę, że przekazane przez nas środki przynajmniej częściowo wesprą pracę lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych znajdujących się na pierwszym froncie walki z wirusem" – mówi Tomasz Skrzypczak, Interim Managing Director, Janssen Polska.

Dodatkowo, w odpowiedzi na apel Fundacji Alivia, Janssen przekaże także środki finansowe na rzecz wsparcia pacjentów onkologicznych. W ramach otrzymanego wsparcia Fundacja organizuje bezpłatne indywidualne dowozy pacjentów onkologicznych na leczenie w placówkach służby zdrowia. Firma przeznaczyła na ten cel 50 tys. zł. CZYTAJ WIĘCEJ: ONKOTAXI: uruchomiono bezpłatne przejazdy taksówkami na leczenie dla pacjentów onkologicznych

Spółka Johnson & Johnson Poland przekaże darowizny pieniężne i rzeczowe sześciu szpitalom jednoimiennym w województwach: mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, łódzkim, podkarpackim. Tym samym, do szpitali tych trafi blisko 400 tys. zł darowizny pieniężnej przeznaczonej na zakup m.in. środków ochrony osobistej, a także ponad 35 tys. opakowań środków higienicznych i pielęgnacyjnych o wartości blisko 105 tys. złotych.

Jeszcze w styczniu br. firma przekazała 1 milion maseczek chirurgicznych, a także specjalistyczne pakiety ochronne i sprzęt (gogle, kombinezony ochronne, termometry i respiratory) dla pracowników służby zdrowia pracujących w tym czasie w dotkniętych wirusem SARS-CoV-2 Chinach. Dodatkowo przekazano także środki finansowe na zakup pakietów ochronnych dla personelu medycznego Chińskiej Fundacji Czerwonego Krzyża.

Z kolei za pośrednictwem Johnson & Johnson Center for Health Workers przekazano ponad 50 mln USD na rzecz wsparcia pracowników ochrony zdrowia, a także opracowano specjalistyczny program wsparcia psychicznego dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych.

Od stycznia 2020 r. J&J jest też mocno zaangażowana w prace nad szczepionką przeciw wirusowi SARS-CoV-2.

Zespoły badawcze w Janssen, we współpracy ze szpitalem Beth Israel Deaconess Medical Center, będącym częścią Harvard Medical School, stworzyły i przetestowały wiele kandydatów na szczepionki. We współpracy z naukowcami z różnych instytucji akademickich konstrukty szczepionek zostały następnie przetestowane w celu wskazania tych, które mają największe szanse na uzyskanie odpowiedzi immunologicznej w badaniach przedklinicznych.

Na tej podstawie spółka Johnson & Johnson zidentyfikowała wiodącego kandydata na szczepionkę przeciw COVID-19 (z dwoma kandydatami zapasowymi), który przejdzie do pierwszych etapów produkcji. Spółka zakłada, że najpóźniej do września 2020 r. rozpoczną się badania kliniczne z udziałem ludzi, a pierwsze partie szczepionki przeciw COVID-19 mogą być dopuszczone do interwencyjnego szczepienia już na początku 2021 roku. CZYTAJ WIĘCEJ: Szczepionka przeciw COVID-19: pierwsze partie mogą być dostępne już na początku 2021 r.