Izba Lekarska w Lublinie pomaga lekarzom walczącym z koronawirusem w ramach akcji "Mieszkanie dla Medyka"

Lubelska Izba Lekarska zainicjowała akcję, w ramach której tworzona jest baza mieszkań do wynajęcia dla lekarzy, którzy na czas epidemii SARS-CoV-2 zmuszeni są wyprowadzić się z domu, by po dyżurach nie wracać do rodziny i nie narażać na zakażenie swoich bliskich.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Baza obecnie liczy kilkadziesiąt lokalizacji. Od 10 kwietnia, w ramach tej akcji istnieje także możliwość korzystania z bazy hotelu Dom na Podwalu w Lublinie. Każdy lekarz LIL może się tu zgłaszać bezpośrednio, przez całą dobę. Zarówno pobyt w wynajętym przez LIL mieszkaniu, jak i w hotelu zostanie opłacony przez lubelski samorząd lekarski.

Hotel dysponuje 23 wygodnymi pokojami jedno‑ oraz dwuosobowymi (z możliwością pojedynczego wykorzystania). Każdy wyposażony jest w łazienkę w wysokim standardzie, klimatyzację, serwisy do parzenia kawy/herbaty, TV oraz wi‑fi. Poza tym posiada bezpłatny monitorowany parking.

W sprawie wynajęcia pokoju należy dzwonić lub napisać e-mail bezpośrednio do hotelu:

tel. 81 532 41 38; 517 063 257 – czynne całą dobę,

marketing@domnapodwalu.pl,

www. domnapodwalu.pl,

ul. Podwale 15, 20‑117 Lublin.

Lekarzu, poszukujesz mieszkania? Zgłoś się do LIL

Lubelska Izba Lekarska zaznacza, że każdy, kto ma wolne mieszkanie i chce je udostępnić lekarzom na czas ich walki z epidemią, proszony jest o kontakt z biurem LIL. Tel. 81 53 604 50/51. Zgłoszenia będą przyjmowane także mailowo: biuro@oil.lublin.pl

"Lekarzu - jeśli poszukujesz mieszkania - bo pracujesz na pierwszej linii frontu walki z epidemią COVID‑19 i jesteś zmuszony wyprowadzić się z domu - zgłoś się do Lubelskiej Izby Lekarskiej" - apelują przedstawiciele LIL i dodają, że jej członkowie mogą liczyć na finansowe wsparcie ze strony samorządu.

PRZECZYTAJ TAKŻE: OIL w Warszawie organizuje pomoc medykom walczącym z koronawirusem