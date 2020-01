IV edycja akcji Polscy Okuliści Kontra Jaskra - ruszyły zapisy gabinetów i poradni okulistycznych

Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry, który w 2020 roku obchodzony jest 8-14 marca, już po raz czwarty odbędzie się ogólnopolska akcja bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku jaskry. Akcja realizowana jest przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO), Sekcję Jaskry PTO i Polski Związek Niewidomych. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

"Gorąco zachęcam Państwa do zgłaszania placówek okulistycznych do akcji. W ubiegłbym roku do projektu przystąpiły 74 gabinety, z 44 miast i 14 województw. Liczymy na to, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej" – powiedział prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Zobacz więcej IV edycja akcji Polscy Okuliści Kontra Jaskra. iStock

Każdy gabinet, który weźmie udział w tegorocznej inicjatywie, otrzyma bezpłatny dostęp do transmisji online z Polskiego Forum Jaskry oraz Zjazdu Okulistów Polskich.

Jak zgłosić gabinet do akcji Polscy Okuliści Kontra Jaskra?

Aby zgłosić się do tegorocznej inicjatywy, wystarczą 4 proste kroki. Należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.tydzienjaskry.pl, wydrukować potwierdzenie otrzymane na e-mail i odesłać jego skan.

Każdy z gabinetów okulistycznych, który przystąpi do akcji, po zadeklarowaniu liczby bezpłatnych badań oferowanych pacjentom, otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzić będą: plakat informacyjny, ulotki informacyjne dla pacjentów oraz wydrukowane kwestionariusze badania przesiewowego (1 szt./pacjenta).

Gabinety można rejestrować do 29 lutego 2020 r. Lista udostępniona będzie 3 marca 2020 r.

Polscy Okuliści Kontra Jaskra - cele akcji

Akcja Polscy Okuliści Kontra Jaskra to trwająca od 2017 roku inicjatywa Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i lekarzy okulistów z całej Polski, mająca na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat jaskry oraz zwiększenie jej wykrywalności we wczesnych stadiach zaawansowania, a tym samym uratowanie wzroku pacjentów, którzy są nieświadomi swojej choroby.

Ideą projektu jest przeprowadzenie badania przesiewowego w kierunku jaskry, tj. badania budowy dna oka, grubości rogówki, ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz wywiadu lekarskiego u pacjentów, którzy nie odwiedzili okulisty co najmniej przez rok i nie są chorzy na jaskrę.

"Jako Polskie Towarzystwo Okulistyczne stoimy bezsprzecznie na stanowisku, że umożliwienie pacjentom wykonania bezpłatnych badań w kierunku wczesnego wykrycia jaskry to bardzo ważny krok w walce z tą podstępną chorobą. W przypadku jaskry nie możemy mówić o profilaktyce, a jedynie o wczesnej diagnostyce, dlatego tego typu inicjatywy mają ogromny wpływ na poprawę sytuacji zdrowotnej Polaków" - powiedział prof. Jacek P. Szaflik i dodał, że pokazują to efekty akcji zrealizowanych w poprzednich latach.

"W samym 2019 roku przebadaliśmy 2468 osób, z czego aż u 1060 z nich rozpoznano jaskrę bądź zlecono dalszą diagnostykę. Łącznie, w ciągu trzech lat trwania akcji, przebadaliśmy ponad 8 tys. osób. Mamy nadzieję, że w tym roku gabinetów, które wspólnie z nami zechcą zaangażować się w inicjatywę, będzie jeszcze więcej, a co za tym idzie - więcej osób będzie miało możliwość wykonania bezpłatnego badania i wykrycia choroby na jej wczesnym etapie, co zwiększy ich szansę na ocalenie wzroku" – podsumowuje prof. Jacek P. Szaflik.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Potrzeba lepszej wykrywalności chorób oczu, szczególnie jaskry