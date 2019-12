Istotne korzyści z podwójnego leczenia antykoagulacyjnego

Wyniki badania AUGUSTUS dają nowe spojrzenie na złożone leczenie przeciwzakrzepowe z wykorzystaniem jednego lub dwóch leków przeciwpłytkowych z doustnym antykoagulantem w sytuacji, gdy istnieje potrzeba jednoczesnego zastosowania tych dwóch grup leków.

U większości chorych z migotaniem przedsionków wymagających leczenia przeciwkrzepliwego, u których doszło do ostrego zespołu wieńcowego (OZW) lub planowej implantacji stentu wieńcowego można stosować dwa leki przeciwzakrzepowe (doustny antykoagulant + inhibitor P2Y12) w miejsce trzech leków przeciwzakrzepowych (doustny antykoagulant + dwa leki przeciwpłytkowe). To główny wniosek płynący z badania AUGUSTUS.

„Dotychczasowy model terapii złożonej dwu– lub trójlekowej był stosowany u pacjentów, którzy zostali poddani angioplastyce (PCI), mają wskazania do terapii przeciwpłytkowej, stwierdzone migotanie przedsionków lub w innej sytuacji, gdy wskazane jest użycie doustnych antykoagulantów. Problem związany z tym leczeniem polega na zwiększonym ryzyku poważnych krwawień. W przypadku potrójnej terapii jest ono czterokrotnie wyższe w porównaniu z leczeniem za pomocą samego kwasu acetylosalicylowego (ASA)” – podkreśla prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj, kierownik Kliniki Kardiologii CMKP w Szpitalu Grochowskim w Warszawie.

Co wykazały badania WOEST oraz PIONEER-AF PCI

Badanie WOEST było pierwszym dotyczącym stosowania podwójnej i potrójnej terapii przeciwzakrzepowej. Było to badanie otwarte, które zostało przeprowadzone na stosunkowo niedużej grupie uczestników. Zakwalifikowano do niego chorych po interwencji angioplastycznej oraz po OZW z migotaniem przedsionków. Jednej grupie pacjentów podawano antagonistę witaminy K (VKA) i klopidogrel, drugiej do tego zestawu dołączono kwas acetylosalicylowy.

„W badaniu wykazano, że pacjenci, którzy otrzymywali podwójną terapię przeciwzakrzepową bez ASA, mieli wyraźnie mniej powikłań krwotocznych, co przełożyło się na znacznie mniejszą liczbę zgonów. Jednak ze względu na małą liczbę uczestników badanie nie miało mocy statystycznej, która pozwoliłaby udokumentować, że mniejsza liczba zgonów jest wynikiem zastosowanego sposobu leczenia” – komentuje wyniki prof. Budaj.

Z kolei badanie PIONEER-AF PCI pozwoliło stwierdzić, że podwójne leczenie przeciwzakrzepowe z wykorzystaniem leku z grupy NOAC było bezpieczniejsze i wywoływało mniej powikłań krwotocznych w porównaniu z leczeniem potrójnym (VKA i inhibitor P2Y12 z ASA). Ponadto terapia podwójna okazała się równie skuteczna jak prowadzona trzema lekami i nie powodowała większej liczby powikłań sercowo-naczyniowych w porównaniu z leczeniem potrójnym.

Nowe grupy pacjentów w badaniu AUGUSTUS

Przełomem w leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków, u których występuje wysokie ryzyko powikłań krwotocznych, są wyniki badania AUGUSTUS, ogłoszone podczas dorocznej sesji naukowej American College of Cardiology w Nowym Orleanie (w marcu 2019).

Do randomizowanego badania AUGUSTUS zostali włączeni: chorzy z migotaniem przedsionków mający wskazania do terapii przeciwzakrzepowej, pacjenci po OZW oraz osoby ze stabilną chorobą wieńcową leczone za pomocą angioplastyki wieńcowej z planowanym podaniem inhibitora receptora P2Y12 przez co najmniej 6 miesięcy. Z badania nie wykluczono pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu oraz tych, którzy w wywiadzie wykazywali przebyte krwawienie z przewodu pokarmowego. Kryteria wykluczające to przeciwwskazania do stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej i inna — poza migotaniem przedsionków – przyczyna przyjmowania warfaryny.

Charakterystyka uczestników

liczba badanych – 4600,

mediana wieku – 70 lat,

mediana wyniku w skali CHAD2DS2-VASc – 4,

czas od OZW lub interwencji wieńcowej – 6,6 dnia.

Randomizacja i ustalenie punktów końcowych

W badaniu AUGUSTUS przeprowadzono dwie randomizacje: do leczenia apiksabanem lub VKA (warfaryna) oraz – do podawania ASA lub placebo (badanie zaślepione). Apiksaban był dawkowany 2 × 5 mg, a u wybranych chorych w mniejszej dawce – 2 × 2,5 mg (10 proc.). Połowa z nich spełniała kryteria do zastosowania niższej dawki leku, w przypadku drugiej połowy lekarz zdecydował o redukcji dawki.

U uczestników badania bardzo wcześnie odstawiono kwas acetylosalicylowy, chorzy otrzymywali także inhibitor receptora P2Y12. Prof. Andrzej Budaj, który koordynował badanie AUGUSTUS w Polsce, poinformował, że brały w nim udział dwie grupy pacjentów: ze stabilną chorobą wieńcową i OZW. Osoby z OZW leczone za pomocą angioplastyki stanowiły 37 proc. ogółu badanych, leczone zachowawczo – 24 proc., a pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową zakwalifikowani do planowej angioplastyki – 39 proc.

Pierwszorzędowy punkt końcowy badania AUGUSTUS zdefiniowano jako pierwsze wystąpienie dużego krwawienia lub krwawienia niedużego, ale istotnego klinicznie – według International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH). Jako drugorzędowe punkty końcowe ustalono: 1) zgon z dowolnej przyczyny lub hospitalizacja, 2) pierwsze wystąpienie złożonego punktu końcowego w postaci zgonu lub incydentu niedokrwiennego w postaci udaru mózgu, zawału serca, zakrzepicy w stencie lub rewaskularyzacji w trybie pilnym.

Wpływ na wystąpienie ryzyka krwawienia

Porównano skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania apiksabanu i warfaryny w odniesieniu do pierwszorzędowego punktu końcowego. Wykazano istotną statystycznie różnicę w zakresie bezpieczeństwa na korzyść apiksabanu. Względna redukcja ryzyka wystąpienia dużego lub niedużego krwawienia (według skali ISTH) wynosiła 31 proc. na korzyść apiksabanu.

Porównano też skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania ASA z placebo. Stwierdzono 89-procentowe zwiększenie ryzyka wystąpienia krwawienia w grupie pacjentów leczonych kwasem acetylosalicylowym w porównaniu z placebo.

W badaniu porównano także dwa modele terapii podwójnej (u osób, którym podawano placebo) oraz dwa potrójnej (u osób, którym podawano ASA): apiksaban + placebo, apiksaban + ASA, VKA + placebo oraz VKA + ASA. Każdy z uczestników badania otrzymywał również inhibitor receptora P2Y12. Najlepszy wynik pod względem bezpieczeństwa leczenia uzyskano w grupie pacjentów, u których stosowano apiksaban w połączeniu z placebo, natomiast najgorszy w grupie, w której podawano warfarynę w połączeniu z ASA.

Prof. Budaj zwraca uwagę, że porównując grupę leczoną warfaryną w połączeniu z placebo oraz grupę leczoną apiksabanem w połączeniu z placebo, otrzymano znaczącą statystycznie różnicę na korzyść terapii apiksabanem. „Można zatem wywnioskować, że sam apiksaban w porównaniu z warfaryną w badaniu AUGUSTUS okazał się bezpieczniejszy, bez względu na wpływ ewentualnego dodatkowego leczenia za pomocą ASA” – mówi prof. Budaj.

Redukcja zagrożenia zgonem i hospitalizacją

W odniesieniu do drugorzędowego punktu końcowego, który dotyczył zgonów oraz konieczności hospitalizacji, ponownie otrzymano istotny statystycznie wynik na korzyść apiksabanu. Zmniejszenie względnego ryzyka wystąpienia zgonu lub hospitalizacji wyniosło 17 proc. W drugorzędowym punkcie końcowym dotyczącym pierwszego wystąpienia złożonego punktu końcowego w postaci zgonu lub incydentu niedokrwiennego w postaci udaru mózgu, zawału serca, zakrzepicy w stencie oraz rewaskularyzacji w trybie pilnym, porównano skuteczność stosowania ASA oraz placebo i nie uzyskano istotnej różnicy statystycznej.

Podobnie jak w przypadku pierwszorzędowego punktu końcowego, porównano cztery ramiona leczenia, które wyłoniły się w badaniu. Pod względem ryzyka zgonu i hospitalizacji najlepsze wyniki uzyskano w grupie apiksabanu i placebo, a najgorsze w przypadku połączenia warfaryny z ASA.

Porównując stosowanie warfaryny z apiksabanem, wykazano mniejsze ryzyko wystąpienia udaru mózgu i hospitalizacji z każdej wymienionej przyczyny na korzyść apiksabanu. W porównaniu z ASA nie stwierdzono żadnych istotności statystycznych. Prof. Budaj zaznacza jednak, że w grupie uczestników, którym podano placebo, stwierdzono nieco większą częstość zakrzepicy w stencie, zawałów serca i nieplanowej rewaskularyzacji, w porównaniu z grupą pacjentów otrzymujących ASA (wynik nieistotny statystycznie), co może sugerować potrzebę stosowania ASA u chorych dużego ryzyka niedokrwienia i małego ryzyka krwawienia.

„U chorych z migotaniem przedsionków i ostrym zespołem wieńcowym lub leczonych za pomocą angioplastyki wieńcowej w stabilnej chorobie wieńcowej, otrzymujących inhibitor receptora P2Y12, terapia przeciwzakrzepowa apiksabanem bez dodania ASA w badaniu AUGUSTUS powodowała mniej krwawień i hospitalizacji, bez istotnych różnic w zakresie częstości zdarzeń niedokrwiennych, w porównaniu z leczeniem za pomocą warfaryny, ASA lub obu tych leków razem” – podsumowuje prof. Budaj.

Wnioski: Potwierdzone skuteczność i bezpieczeństwo apiksabanu

Z badania AUGUSTUS wynika, że terapia z wykorzystaniem apiksabanu, doustnego antykoagulantu nowej generacji, jest skuteczna i bezpieczna oraz przynosi lepsze efekty niż dotychczas stosowana terapia z wykorzystaniem VKA.

