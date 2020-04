Internetowa książeczka zdrowia Comarch HealthNote - darmowa aplikacja dla pacjentów i lekarzy

Problem przekazywania dokumentacji medycznej pomiędzy pacjentem a lekarzem obecny jest w służbie zdrowia od zawsze. Obecnie pacjenci placówek medycznych, zarówno tych działających komercyjnie, jak i finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, bardzo często korzystają z porad lekarskich w wielu różnych miejscach. Ich dokumentacja medyczna często pochodzi zatem od różnych specjalistów, którzy przecież chcieliby wymieniać między sobą informacje. W tradycyjnym modelu pacjenci przynoszą swoim lekarzom dokumentację medyczną w wersji papierowej, która niestety nie zawsze jest kompletna.

W leczeniu chorób przewlekłych bardzo istotne jest zapisywanie i porównywanie ściśle określonych parametrów. Specjaliści często proszą swoich pacjentów o prowadzenie dzienniczka pomiarów ciśnienia tętniczego czy poziomu glikemii. Chorzy niestety nie zawsze pamiętają, aby zabrać zapisy na wizytę lekarską. Często także, szczególnie pacjenci w podeszłym wieku, mają problem z podaniem informacji o tym, jakie leki przyjmują na stałe, jakie badania mieli wykonywane w ostatnim czasie, nie wspominając już o ich wynikach.

Jedną z podstaw efektywnego leczenia pacjentów jest przeprowadzenie rzetelnego wywiadu lekarskiego - w sytuacji, kiedy pacjent, z różnych przyczyn nie jest w stanie przytoczyć wielu informacji na temat swojego stanu zdrowia lekarzowi, wywiad nie daje rzeczywistego obrazu obecnej kondycji zdrowotnej pacjenta.

Aby ułatwić pracę lekarzy i poprawić komfort pacjentów, powstała aplikacja Comarch HealthNote - internetowa książeczka zdrowia, która pomaga użytkownikom zbierać w jednym miejscu dokumentację medyczną i zapisywać dane medyczne.

Czym jest aplikacja Comarch HealthNote

Comarch HealthNote to aplikacja, w której pacjent może przechowywać zeskanowaną dokumentację medyczną oraz zapisywać pomiary: wagę, temperaturę ciała, puls, poziom glikemii, wartości ciśnienia tętniczego, liczbę kroków oraz niepokojące objawy. Aplikacja ta służy jak internetowa książeczka pacjenta, do której lekarz dostaje dostęp podczas wizyty w gabinecie poprzez zeskanowanie przez pacjenta specjalnie wygenerowanego kodu QR. Pacjent może udostępnić także zrzuty ekranu e-mailem lub SMS-em. Lekarz z łatwością zobaczy trendy, wartości poza normą itd.

Jak działa aplikacja Comarch HealthNote

Darmową aplikację Comarch HealthNote może ściągnąć każdy na swój smartfon, bez względu na to, na jakim systemie operacyjnym działa jego telefon. Do zarejestrowania konta konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego. Proces instalacji jest bardzo prosty i trwa kilkadziesiąt sekund. Po zarejestrowaniu użytkownik otrzymuje dostęp do swojego osobistego profilu, który ma 4 zakładki. W pierwszej użytkownik zapisuje swoje pomiary, w kolejnej może przechowywać zeskanowaną dokumentację medyczną, trzecia służy do udostępniania dokumentacji i pomiarów lekarzowi, a czwarta pozwala na zmianę ustawień konta.

Aby odebrać dokumentację i pomiary pacjenta, lekarz musi wpisać w wyszukiwarce internetowej adres strony healthnote.pl i przejść do zakładki "dla lekarza". Na stronie internetowej znajduje się kod QR, który pacjent powinien zeskanować po uprzednim wybraniu w aplikacji zakładki "udostępnianie". Po zeskanowaniu kodu wybrane informacje zostaną automatycznie przesłane. Odbieranie danych przez lekarza nie wymaga od niego zakładania konta, logowania się ani podawania żadnych danych. Może to robić na każdym dostępnym urządzeniu - komputerze, telefonie czy tablecie. Dokumenty pacjenta udostępniane są lekarzowi w przeglądarce przez określony okres czasu i jeśli lekarz nie zrobi tego samodzielnie, nie zapisują się w pamięci komputera.

Comarch HealthNote w czasie epidemii koronawirusa

W związku z obecną, niezwykle trudną sytuacją twórcy dodali w aplikacji ankietę, która pomaga ocenić ryzyko zakażenia koronawirusem. Kwestionariusz został skonstruowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoriatu Sanitarnego oraz WHO. Na podstawie odpowiedzi użytkownika system przeprowadza analizę, określa stopień ryzyka zakażenia oraz informuje o kolejnych krokach. Już niedługo w aplikacji pojawią się kolejne funkcje i integracje, dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Firma Comarch Healthcare od lat tworzy systemy IT dla placówek medycznych i rozwiązania telemedyczne, które usprawniają opiekę zdrowotną. We wszystkich swoich produktach wykorzystuje zaawansowane metody szyfrowania danych, co sprawia, że są one bezpieczne. "Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wrażliwymi danymi zarządzamy, dlatego ich bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. W Comarch HealthNote stosujemy zabezpieczenia najwyższej klasy, w tym stosowane w bankowości mobilnej" - mówi Marcin Romanowski, prezes Comarch Healthcare.

Użytkownik może logować się do aplikacji za pomocą kodu PIN, touch ID, face ID, symbolu. Informacje zapisywane w internetowej książeczce zdrowia przechowywane są w bezpiecznej chmurze Comarch EHR, dzięki czemu nie występuje ryzyko ich utraty.

Comarch HealthNote dla placówek medycznych

Internetowa książeczka medyczna to narzędzie, którym mogą posługiwać się lekarze pracujący w placówkach medycznych, ale także same przychodnie i szpitale, bez względu na to, czy są to placówki prywatne, czy finansowane z budżetu państwa. System Comarch HealthNote może zostać zintegrowany z oprogramowaniem placówki medycznej (HIS, EDM). Wprowadzenie go w przychodni czy w szpitalu pozwala na szybsze udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom, bezpośrednio na ich konta w Comarch HealthNote. Daje to możliwość oszczędzania czasu zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. Automatyzacja procesu przetwarzania dokumentacji medycznej w obrębie placówki medycznej pozwala na wygospodarowanie czasu, ułatwia także archiwizację dokumentacji papierowej.

Dane wprowadzane w systemie przez placówki medyczne są zawsze bezpieczne. Przechowywane są w specjalnej chmurze Comarch EHR Cloud. Jest to platforma interoperacyjna, otwarta na rozwiazania innych firm. Swobodna integracja jest możliwa dzięki zastosowaniu profili IHE do przesyłania danych oraz standardów dokumentacji opartych o H7CDA oraz PIK KL7CDA. Wprowadzenie rozwiązania Comarch HealthyNote w placówkach medycznych wpływa na zmniejszenie liczby wniosków o dokumentację medyczną, usprawnia wymianę informacji, zapewnia dodatkowy kanał komunikacji z pacjentami oraz pozytywnie wpływa na wizerunek szpitala czy przychodni.

Dowiedz się więcej na temat integracji Comarch HealthNote z placówką medyczną.

Comarch HealthNote ułatwia pracę lekarzy

Internetowa książeczka zdrowia wpływa na efektywność pracy lekarzy. Dzięki aplikacji specjalista ma natychmiastowy dostęp do wielu danych o pacjencie. Dysponuje także pełną dokumentacją medyczną i wynikami badań. Może poprosić pacjenta o udostępnienie zapisanych niepokojących objawów. Dając pacjentowi możliwość zapisywania ich na bieżąco w aplikacji, lekarz ma pewność, że chory nie pominie ważnych symptomów choroby. Dzięki internetowej książeczce zdrowia lekarz otrzymuje pomiary pacjenta w postaci czytelnych wykresów, które może przeglądać i analizować. Ponadto wszystkie dokumenty wprowadzone przez pacjenta są ułożone chronologicznie i odpowiednio opisane.

Nowoczesna aplikacja usprawnia pracę lekarzy, pozwala im oszczędzać czas i lepiej komunikować się ze swoimi podopiecznymi. Już wkrótce Comarch HealthNote zyska nowe funkcje, dzięki którym pacjent będzie mógł udostępniać dokumentację medyczną także innymi metodami, bez konieczności osobistego kontaktu z lekarzem. Co więcej, planowane są integracje z partnerami biznesowymi, które znacznie rozwiną możliwości aplikacji.

Razem budujemy produkt

Comarch HealthNote to aplikacja, która jest dynamicznie rozwijana. Jej twórcy są bardzo ciekawi spostrzeżeń użytkowników aplikacji i z niecierpliwością czekają na ich opinie, także te, które pozwolą usprawnić działanie narzędzia. Celem firmy Comarch Healthcare jest odpowiadać na potrzeby lekarzy, pacjentów i placówek medycznych w szybko zmieniającym się świecie aplikacji mobilnych. Internetowa książeczka zdrowia to produkt, który ciągle jest doskonalony. W przyszłości planowane jest wprowadzenie udogodnień zarówno dla placówek medycznych, lekarzy, jak i samych użytkowników aplikacji.