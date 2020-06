Insulina ślimaka może poprawić wyniki leczenia cukrzycy [BADANIA]

Międzynarodowemu zespołowi badawczemu udało się opracować odmianę insuliny, która łączy silne działanie ludzkiego hormonu oraz szybkość działania insuliny ślimaka. Zdaniem naukowców może ona poprawić wyniki leczenia cukrzycy - informują na łamach pisma "Nature Structural and Molecular Biology".

Międzynarodowy zespół naukowców donosi, że opracował najmniejszą na świecie, w pełni funkcjonalną, wersję hormonu, która łączy moc ludzkiej insuliny z szybkością działania insuliny wytwarzanej przez ślimaka. Odkrycie, którego wyniki opublikowano na łamach pisma "Nature Structural and Molecular Biology", może przyspieszyć rozwój leczenia insuliną i poprawić jakość życia osób z cukrzycą - przekonują naukowcy.

Zobacz więcej Morskie ślimaki z rodziny Stożków (Conidae) atakują ryby, uwalniając w ich stronę smugi jadu, który zawiera unikalną formę insuliny. Wikimedia Commons/Public Domain

Ślimacza insulina - jej szczególną cechą jest błyskawiczne działanie

Jak tłumaczą badacze, drapieżne morskie ślimaki z rodziny Stożków (Conidae) atakują ryby, uwalniając w ich stronę smugi jadu, który zawiera unikalną formę insuliny. Powoduje ona gwałtowny spadek poziomu glukozy w organizmie ryb, tymczasowo je paraliżując. Wówczas ślimak je zjada.

Już we wcześniejszych badaniach międzynarodowy zespół badawczy odkrył, że insulina pochodząca z jadu ślimaka ma wiele cech wspólnych z insuliną ludzką. Ponadto wydaje się, że działa szybciej niż obecnie dostępna najszybciej działająca ludzka insulina - wyjaśnili naukowcy.

Insulina hybrydowa - jak działa

Naukowcy wyjaśniają, że ludzka insulina zwiera "lepki" łańcuch peptydowy, który ułatwia magazynowanie tego hormonu w trzustce. Jednocześnie spowalnia on jej działanie, ponieważ musi minąć nawet godzina od jej podania, zanim zacznie regulować poziom cukru we krwi - wyjaśniają naukowcy i dodają, że insulina z jadu ślimaka Conidae nie zawiera takiego związku, dlatego jest gotowa do działania natychmiast po podaniu. Jednak jest 20-30 razy słabsza od ludzkiego hormonu. Postanowili więc połączyć właściwości obu insulin i stworzyć hormon hybrydowy.

W testach na szczurach laboratoryjnych hybrydowa cząsteczka insuliny, którą naukowcy nazywają "miniinsuliną", oddziaływała z receptorami insuliny w sposób, w jaki nie dział hormon ślimaka - była szybka, ale równie silna, co insulina wytwarzana przez ludzką trzustkę. W rezultacie "miniinsulina" miała taką samą moc jak ludzki hormon, ale działała szybciej.

Zdaniem naukowców taka insulina mogłaby sprawdzić się także u ludzi.

"Szybciej działająca insulina mogłaby zmniejszyć ryzyko hiperglikemii i innych poważnych powikłań cukrzycy. Może także poprawić działanie pomp insulinowych lub sztucznych trzustek, które automatycznie uwalniają insulinę do organizmu w razie potrzeby" - powiedziała mówi dr Helena Safavi, współautorka badań i asystent profesora nauk biomedycznych na uniwersytecie w Kopenhadze w Danii.

Hybrydowa insulina mogłaby pomóc osobom z cukrzycą w ściślejszej i szybszej kontroli poziomu cukru we krwi - podsumowują naukowcy.

Źródło: Sea snail, human insulin hybrid could lead to better diabetes treatments, Univeristy of Utah (USA)