Im bardziej obniżymy stężenie cholesterolu LDL, tym lepiej

W 2019 r. zostały ogłoszone zaktualizowane wytyczne dotyczące postępowania w dyslipidemii. W porównaniu z poprzednim dokumentem, w obecnym wskazano m.in. bardziej ambitne cele terapii. Proszę je przypomnieć.

Jedną z głównych zmian w wytycznych ESC/EAS jest obniżenie wartości docelowych stężenia cholesterolu LDL w poszczególnych grupach ryzyka sercowo-naczyniowego. Ponadto, według autorów wytycznych, rozsądnie jest obniżać wartość stężenia cholesterolu LDL według zasady „im niżej, tym lepiej”. Dlatego też u chorych z wysokim i bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym należy obniżyć stężenie cholesterolu LDL o 50 proc. wartości wyjściowej, przy jednoczesnym osiąganiu zalecanych wartości docelowych dla tych grup.

U chorych z bardzo wysokim ryzykiem s-n, najczęściej w prewencji wtórnej, rzadziej w pierwotnej, zalecaną wartością docelową cholesterolu LDL jest <55 mg/dl (<1,4 mmol/l), należy też obniżyć jego stężenie o 50 proc. w stosunku do wartości wyjściowej. W grupie pacjentów z wysokim ryzykiem s-n docelową wartością stężenia LDL-C jest <70mg/dl (<1,8 mmol/l) i obniżenie jego stężenia o ≥50 proc. wartości wyjściowej. U chorych z umiarkowanym ryzykiem s-n należy rozważyć osiąganie wartości cholesterolu LDL <100 mg/dl (<2,6 mmol/l), a z niskim ryzykiem można rozważyć wartość LDL <116 mg/dl (<3,0 mmol/l).



Tak ambitnych celów nie uda się osiągnąć bez terapii wysokimi dawkami statyn. Aby obniżyć wartość LDL-C o 50 proc. w porównaniu ze stanem wyjściowym przy jednoczesnym osiąganiu zalecanych wartości docelowych, konieczne jest stosowanie dużych dawek silnych statyn. Jednak, według szacunków, tylko ok. 20 proc. polskich pacjentów z dyslipidemią przyjmuje rosuwastatynę w dawce wyższej lub równej 20 mg lub atorwastatynę w dawce równej lub wyższej 40 mg. Z czego to wynika i jak można to zmienić?

Powodów może być kilka. Jednym z nich jest obawa przed działaniami niepożądanymi. Warto wiedzieć, że w przypadku atorwastatyny i rosuwastatyny wzrost częstości działań niepożądanych, w tym związanych z mięśniami, jest stosunkowo niewielki. Dlatego nie należy się obawiać, że wysokie dawki tych statyn mogą nieść za sobą dużo większe ryzyko działań niepożądanych.

Drugim powodem może być inercja terapeutyczna czyli brak intensyfikacji terapii u chorych, u których nie uzyskano docelowego stężenia cholesterolu LDL. Lekarz widzi, że cholesterol LDL jest nadal podwyższony, ale nie podejmuje działań, by jeszcze bardziej obniżyć jego stężenie. Konieczne jest położenie nacisku na przekaz — im bardziej obniżymy stężenie cholesterolu LDL, tym lepiej. Dowody na zmniejszenie blaszki miażdżycowej obserwowano przy obniżeniu stężenia cholesterolu LDL o ponad 50 proc. za pomocą rosuwastatyny w dawce 40 mg. Należy też podkreślać, że wysokie dawki atorwastatyny i rosuwastatyny są bezpieczne.

Czy te wysokie dawki powinny być zalecane od początku terapii?

U chorych, u których musimy obniżyć stężenie cholesterolu o 50 proc. i więcej, czyli z grup wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka, należy stosować statyny w wysokich dawkach od początku terapii. Statyna w niskiej dawce nie obniży stężenia cholesterolu LDL o 50 proc.



Statyny tylko wtedy działają, gdy są stosowane regularnie i nie są odstawiane, gdy nastąpi poprawa wyników lipidogramu. Jednak pacjenci bardzo często nie stosują się do zaleceń. Jak duży odsetek chorych rezygnuje z terapii statynami? Co można zrobić, żeby tę sytuację zmienić?

Statyny, tak jak inne leki hipolipemizujące, a także hipotensyjne i hipoglikemiczne, działają tylko wtedy, gdy są przyjmowane. Odstawienie statyny powoduje powrót stężenia cholesterolu LDL do wartości wyjściowych. Tę informację należy przekazać choremu na początku leczenia. Na pewno zbyt duży odsetek chorych rezygnuje z terapii statynami. W badaniu z 2011 r., oceniającym tzw. wskaźnik pokrycia lekiem, czyli na jaką część roku chorzy go wykupują, okazało się, że na 56 proc., tzn. na nieco ponad pół roku. A to było jeszcze przed wzmożeniem się ruchu antystatynowego.

Podczas jednej wizyty trudno jest omówić z chorym wszystkie nieprawdziwe informacje, które znajdzie on w Internecie. Warto mieć przygotowanych kilka mocnych argumentów, np.: statyny wydłużają życie, niskie stężenie cholesterolu LDL nie jest groźne, statyny nie powodują demencji, ale przed nią chronią. Z własnej praktyki wiem, że to pomaga.

Pacjenci też zbyt często odstawiają statyny z powodu bólów mięśniowych. Bóle mięśniowe związane ze statynami są charakterystyczne: na ogół występują w ciągu kilku tygodni po rozpoczęciu leczenia oraz obejmują symetrycznie duże grupy mięśniowe. Niestety, chorzy dowiadują się o działaniu niepożądanym i wiążą ze stosowaniem statyn różne dolegliwości, także te, które występowały jeszcze przed rozpoczęciem terapii lub zaczęły się po kilku latach od jej zainicjowania. Dokładny wywiad lekarski może przyczynić się do uniknięcia nieuzasadnionego odstawienia statyny.



Sugeruje się, że działanie przeciwzapalne statyn może być wykorzystane w leczeniu chorych na COVID-19. Czy u osób zakażonych SARS-CoV-2 należy zalecać stosowanie statyn?

To bardzo ważne i obecnie często zadawane pytanie. Wiele badań wskazuje na potencjalnie korzystne działanie statyn u chorych na COVID-19. Po pierwsze, mówią one, że stosowanie statyn zmniejsza śmiertelność 30- i 90-dniową u chorych z zapaleniem płuc. Po drugie, korzystny wpływ statyn upatruje się w ich działaniu przeciwzapalnym i immunomodulującym, ponieważ w przebiegu COVID-19 może dojść do tzw. burzy cytokinowej i istotnego nasilenia stanu zapalnego. Po trzecie, należy pamiętać, że statyny mogą stabilizować blaszkę miażdżycową. Nasilony stan zapalny może mieć wpływ na niestabilność blaszki miażdżycowej i jej pęknięcie. Stąd też potencjalne korzyści ze stosowania statyn.



Nadciśnienie tętnicze i dyslipidemia to najwięksi zabójcy Polaków. Jak duża grupa osób wymaga łącznego leczenia dyslipidemii i nadciśnienia tętniczego? Jak bardzo współistnienie tych schorzeń zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe?

U co trzeciej osoby w Polsce współistnieją zaburzenia lipidowe i nadciśnienie tętnicze. Częstość współwystępowania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego zależy od wieku. W populacji osób w wieku 50-59 lat nadciśnienie tętnicze i hipercholesterolemia współistnieją u prawie połowy (46 proc.), po 60. roku życia — u ponad połowy Polaków. Według badania WOBASZ, częstość kontroli nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych w całej populacji wynosi zaledwie 5 proc. i w żadnej grupie wiekowej, poza osobami w wieku 80 lat i więcej, nie przekroczyła 10 proc.

A wpływ na ryzyko sercowo-naczyniowe? Obok palenia tytoniu, to są dwa najważniejsze modyfikowalne czynniki tego ryzyka. Jeżeli u osoby w wieku 50 lat, z istotnie podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego i stężenia cholesterolu LDL, wdrożymy skojarzone leczenie nadciśnienia tętniczego, by obniżyć ciśnienie poniżej 130/80 mm Hg, a także zastosujemy statynę w wysokiej dawce — możemy wydłużyć czas życia bez choroby układu sercowo-naczyniowego o 5-7 lat. A ryzyko bezwzględne wystąpienia choroby s-n zmniejszyć nawet o połowę. To są bardzo realne korzyści i warto o tym pamiętać.

O kim mowa

Dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, pracuje w tamtejszej Klinice Nadciśnienia Tętniczego. Jest prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (stanowisko prezesa obejmie w tym roku.