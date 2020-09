IHiT: morfologia pozwala wykryć nowotwory krwi we wczesnym stadium

W Polsce na nowotwory krwi choruje 150 tys. osób. Dlatego ważne jest regularne wykonywanie badania krwi, które jest jednym ze skutecznych narzędzi wczesnej diagnostyki – przypomina w Światowym Miesiącu Świadomości Nowotworów Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Rocznie w Polsce jest diagnozowanych ponad 6 tys. nowych przypadków nowotworów krwi.

"W ciągu ostatnich 30 lat zapadalność na nowotwory krwi wzrosła dwukrotnie i należy się liczyć z dalszym systematycznym wzrostem. Najczęściej chorują osoby w przedziale wiekowym 50–79 lat, ale również są to dzieci i młodzież. Im szybciej wykryjemy chorobę, tym skuteczniejsze będzie leczenie" – informuje Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Nie tylko białaczka

W powszechnej świadomości nowotwory krwi są błędnie kojarzone wyłącznie z białaczką, tymczasem do tej grupy zalicza się znacznie więcej schorzeń.

Nowotwory krwi dzielimy na nowotwory układu krwiotwórczego, do których zaliczamy np. ostrą białaczkę szpikową, przewlekłą białaczkę szpikową, czerwienicę prawdziwą czy mielofibrozę. Drugą grupą są nowotwory układu chłonnego, do której należą chłoniaki nie-Hodgkina, chłoniak Hodgkina, szpiczak plazmocytowy, ostra białaczka limfoblastyczna i przewlekła białaczka limfocytowa.

"Choć co 30 sekund ktoś na świecie dowiaduje się o nowotworze krwi, to faktycznie są one chorobami rzadkimi. Jedne występują częściej inne rzadziej. Do nowotworów występujących częściej należy m.in. przewlekła białaczka limfocytowa, szpiczak plazmocytowy czy chłoniak nie-Hodgkina. Z kolei nowotwory, które występują dużo rzadziej to przewlekła białaczka szpikowa czy mielofibroza" – wyjaśniła prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii.

Przewlekłe zmęczenie może być oznaką poważnej choroby

Diagnostyka nowotworów krwi jest o tyle utrudniona, że objawy są niespecyficzne, a pacjenci często je lekceważą, myląc z wieloma innymi chorobami, a nawet ze zwykłym przemęczeniem.

"Pierwsze objawy w przypadku nowotworów układu chłonnego to najczęściej gorączka, nocne poty, utrata masy ciała, osłabienie. Czyli objawy, które pojawiają się przy wielu schorzeniach. Jednym z objawów nowotworu układu chłonnego mogą być nawracające zakażenia, które nie reagują na antybiotykoterapię. Podczas rozwoju choroby mogą pojawić się powiększone węzły chłonne, ból w lewym podżebrzu świadczący o powiększającej się śledzionie, bóle kostne i zmęczenie" – wyliczyła prof. Ewa Lech-Marańda.

Powyższe objawy pacjenci tłumaczą często przemęczeniem, przepracowaniem, trybem życia i infekcjami. Bardzo często nowotwory krwi są wykrywane przypadkiem właśnie podczas rutynowej morfologii krwi.

Podstawowe badania krwi minimum raz w roku

Eksperci Instytutu wskazują, że jedyną z metod wczesnego wykrycia nowotworów krwi jest regularne, coroczne wykonywanie morfologii krwi. z badań społecznych wynika, że 83 proc. Polaków wie, że morfologię należy wykonywać raz w roku, ale aż 43 proc. tego badania nie robi.

"Morfologia krwi jest podstawowym badaniem, które obrazuje stan całego organizmu. To na jej podstawie możemy dowiedzieć się o rozwijających się chorobach krwi nie tylko tych nowotworowych. Morfologia pozwala wykryć nowotwory krwi we wczesnym stadium. W czasie kiedy morfologia była wykonywana w ramach badań u lekarza medycyny pracy (do 1996 r.), rozpoznawano na jej podstawie około 20 proc. białaczek, dziś jest to zaledwie 2 proc. Z kolei w Szwecji około 40 proc. białaczek jest rozpoznawanych na podstawie morfologii krwi. Dlatego podkreślamy, że morfologia krwi powinna być wykonywana raz w roku" – podsumowała prof. Ewa Lech-Marańda.

Zespół naukowy Instytutu prowadzi wiele badań naukowych mających na celu jeszcze lepsze poznanie patogenezy nowotworów krwi i wypracowanie nowych możliwości terapeutycznych.

