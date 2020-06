Hydroksychlorochina nie będzie stosowana w leczeniu COVID-19 w USA

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) cofnęła zezwolenie na stosowanie hydroksychlorochiny w leczeniu ciężkich przypadków COVID-19. Wielkim zwolennikiem używania tego lekarstwa w terapii jest prezydent USA Donald Trump.

28 marca 2020 r. agencja FDA wydała zezwolenie na stosowanie w leczeniu chorych na COVID-19 hydroksychlorochiny, leku przeznaczonego dla chorych na malarię. W maju do stosowania tego lekarstwa przyznał się Trump, który oświadczył, iż "ewentualna korzyść z leczenia przewyższa względne ryzyko".

W czerwcu 2020 r. FDA stwierdziła, że w oparciu o nowe dowody nie można dłużej utrzymywać, iż doustne preparaty hydroksychlorochiny i chlorochiny mogą być skuteczne w leczeniu chorób układu oddechowego, wywołanych przez wirus SARS-CoV-2.

"Nie ma dalej sensu wierzyć, że doustne podawanie hydroksychlorochiny i chlorochiny jest skuteczne w leczeniu COVID-19" - zaznaczyła w komunikacie szefowa pionu naukowego FDA Denise Hinton.

"Nie ma również sensu sądzić, że znane i potencjalne korzyści z leczenia tą metodą przewyższają znane i potencjalne ryzyko wystąpienia groźnych skutków ubocznych".

Kilka dni temu brytyjscy naukowcy ogłosili wstrzymanie prac nad stosowaniem hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19. Według wyników ich badań stosowanie tego leku nie przyczynia się do mniejszej liczby zgonów po 28 dniach ani też nie skraca pobytu chorego w szpitalu.

"To nie jest leczenie COVID-19. To nie działa" - powiedział profesor Martin Landray z Uniwersytetu Oxfordzkiego.

"W przypadku tej choroby nasze wyniki powinny zmienić praktykę medyczną na całym świecie. Możemy teraz przestać używać niepotrzebnego leku" - dodał.

Na początku czerwca możliwość wznowienia prac nad ewentualnym regularnym stosowaniem tego lekarstwa zapowiedziała Światowa Organizacja Zdrowia. Wcześniej WHO zawiesiła prowadzone badania kliniczne nad lekiem stosowanym na malarię z uwagi na dowody, wskazujące na niebezpieczne skutki uboczne u pacjentów. Powołała się przy tym na wyniki badań, które zostały opublikowane w piśmie "The Lancet". Jednak niezależni eksperci podali w wątpliwość dane, które zostały dostarczone do badania, co ostatecznie doprowadziło do wycofania artykułu.

15 czerwca jeden z czołowych ekspertów WHO Mike Ryan powiedział, że jeszcze w tym tygodniu przeprowadzona zostanie dyskusja na na temat przydatności hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19.

