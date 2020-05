Gwałtowny spadek przeszczepów w kwietniu

W czasie pandemii czujność onkologiczna jest szczególnie ważna w przypadku dzieci [WIDEO]

Każdego roku ok. 1200 dzieci w Polsce zapada na chorobę nowotworową. W walce o ich zdrowie i życie kluczową rolę odgrywa czas. „Niestety, w czasie pandemii trafia do nas mniej pacjentów, niż w analogicznym okresie rok temu. Ludzie boją się zakażenia koronawirusem, odkładają konsultację u lekarza. Jesteśmy pełni obaw, że z tego powodu wkrótce trafi do nas więcej pacjentów, którym będzie dużo trudniej pomóc” - alarmuje prof. Anna Raciborska, kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.