Gwałtownie rośnie liczba nowych przypadków raka wśród osób poniżej 50. roku życia

Kolejki chorych po nowe recepty na bezpłatne leki. Przychodnie pękają w szwach

Lekarze rodzinni z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia alarmują, że masowo zgłaszają się do nich pacjenci, którym apteki nie uznały wcześniej wystawionych recept na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów 65+. Zwrócili się w tej sprawie do minister zdrowia, pytając czy o wydaniu bezpłatnego leku powinna decydować data wystawienia recepty, czy termin zgłoszenia się do apteki.