"Grypa żołądkowa" w gabinecie lekarza rodzinnego

Dolegliwości ze strony układu pokarmowego są częstą przyczyną poszukiwania lekarskiej pomocy. Co może się przyczynić do ich pojawienia się? Czy jednym z objawów zakażenia SARS-CoV-2 mogą być biegunka i wymioty?

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Ostre stany biegunkowe są jednym z powodów częstego zgłaszania się pacjentów nie tylko do gabinetów lekarza rodzinnego, ale również do szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz nocnej i świątecznej opieki medycznej: zarówno w przypadku chorych dorosłych, jak i rodziców zaniepokojonych stanem zdrowia swoich dzieci.

Zobacz więcej iStock

Co może być przyczyną ostrej biegunki

Jakie mogą być czynniki etiologiczne ostrego stanu biegunkowego u niemowląt i dzieci do siódmego roku życia? Najczęściej są to zakażenia wirusowe i bakteryjne i powikłania chorób współistniejących. Jak wskazała lek. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk z perspektywy lekarza rodzinnego niezwykle istotnym narzędziem profilaktyki biegunek u najmłodszych pacjentów jest objęcie niemowląt szczepieniem przeciwko rotawirusom – zwłaszcza że mają one małych dzieci z reguły ciężki przebieg i w nawet w 80 proc. kończą się hospitalizacją. Warto jednak pamiętać – jak podkreśliła lek. Jankowska-Zduńczyk – że w państwach, gdzie szczepienie przeciwko rotawirusom zostało włączone do programu szczepień ochronnych, ich miejsce jako czynnika etiologicznego zaburzeń żołądkowo-jelitowych zajęły norowirusy (choć w ich przypadku procent hospitalizacji jest niższy).

Uwaga na suplementy

Polacy chętnie kupują suplementy, ale niestety niezbyt często konsultują ich zażywanie z lekarzem, czego konsekwencją mogą być także zaburzenia ze strony układu pokarmowego. Zdarzają się także sytuacje, że rodzice niechętnie informują lekarzy rodzinnych jakie suplementy włączyli do diety dziecka.

„Wśród innych przyczyn zaburzeń żołądkowo-jelitowych wśród dzieci jest rosnąca skłonność rodziców do włączania do dziecięcej diety różnego rodzaju suplementów, odżywek i produktów żywnościowych tworzonych z myślą o dzieciach. Niestety, rodzice robią to często w sposób przez nikogo nie kontrolowany i bez namysłu. (…) Rynek suplementów wymyka się spod kontroli, co stawia bezpieczeństwo ich stosowania pod znakiem zapytania” – podkreśla lek. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk.

Jak zauważyła ekspertka, przyczyn zaburzeń żołądkowo-jelitowych u starszych dzieci należy nierzadko szukać w sposobie żywienia obowiązującym w danej placówce prowadzącej żywienie zbiorowe. W tym kontekście najczęstsze są zakażenia bakteryjne. W przypadku pacjentów z wielochorobowścią trzeba wziąć pod uwagę również działania niepożądane niektórych leków i szkodliwe interakcje między nimi. Wśród innych przyczyn ostrych biegunek znajdują się również zaburzenia elektrolitowe, szczególnie wśród starszych pacjentów.

Biegunka objawem COVID-19?

Zakażenie SARS-CoV-2 również, choć rzadko, może dawać objawy ze strony układu pokarmowego. Jak wskazała lek. Jankowska-Zduńczyk choć symptom ten może pojawić się w przebiegu COVID-19, to jednak nie jest to częste: według międzynarodowych danych biegunka pojawia się u 4 proc. pacjentów z COVID-19, natomiast mdłości oraz wymioty u 5 proc. Ekspertka zwróciła uwagę, że objawy określane jako alarmowe mogą a wielu przypadkach świadczyć o zupełnie innych chorobach. Trudny do jednoznacznego wskazania jest także moment ich pojawienia się specyficzny dla COVID-19: zazwyczaj pojawiają się pomiędzy 5. a 6 dniem od zakażenia SARS-CoV-2, ale mogą też rozwinąć się o tydzień później lub od razu.

Na podstawie wykładu wygłoszonego podczas konferencji "Gastroenterologia 2020 - przegląd aktualności".