Grupa Novartis wspiera walkę z koronawirusem w Polsce

Grupa Novartis przekazuje darowizny na walkę z pandemią w Polsce. Firma nawiązała współpracę z Warsaw Genomics, ofiarując środki na wykonanie testów w kierunku SARS-CoV-2. Wsparła finansowo również Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, który dokona zakupów na rzecz jednoimiennych szpitali zakaźnych.

"Chcemy poprzez te darowizny odpowiedzieć na realne i najpilniejsze potrzeby polskich szpitali i służb medycznych w walce z COVID-19. Wsparcie finansowe jest jednym z elementów naszego zaangażowania. W sposób naturalny koncentrujemy swoją uwagę również na badaniach nad skutecznymi metodami leczenia lub minimalizowania skutków choroby - zarówno w zakresie wykorzystania istniejących terapii, jak i badań nad nowymi" powiedział Paul van Arkel, dyrektor zarządzający Grupy Novartis w Polsce.

Firma nawiązała współpracę z Warsaw Genomics, przekazując środki o wartości 1 mln złotych na wykonanie testów w kierunku SARS-CoV-2 na rzecz publicznych szpitali walczących z koronawirusem.

"W obliczu zagrożenia epidemią COVID-19 wszystkie wysiłki i zasoby Warsaw Genomics skoncentrowaliśmy na zapewnieniu dostępności do testów molekularnych. Ekspertyza naszych zespołów i nowoczesne zaplecze laboratoryjne pozwalają nam już na realizację 3 000 testów molekularnych wykonywanych metodą RT-PCR w czasie rzeczywistym w ciągu jednej doby. Wsparcie szpitali i placówek medycznych umożliwili darczyńcy, włączając się do Koalicji firm wspierających walkę z koronawirusem. To ogromy dowód solidarności i odpowiedzialności społecznej, który wszyscy dajemy w tym czasie" - powiedział prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski, współzałożyciel Warsaw Genomics.

Firma Novartis przekazała również darowiznę finansową w wysokości 1 mln zł na rzecz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, który dokona najpilniejszych zakupów na rzecz jednoimiennych szpitali zakaźnych.

"Od końca stycznia 2020 roku Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH jest zaangażowany w proces diagnostyczny COVID-19. Standaryzowaliśmy metody diagnostyczne, do nas trafiały pierwsze próbki pacjentów z całej Polski. Zespół pracował nieustannie wykonując kolejne testy. Obecnie pracujemy przez 7 dni w tygodniu działając zarówno jako laboratorium diagnostyczne, jak i referencyjne - powiedział dr n. med. Grzegorz Juszczyk, dyrektor Instytutu.

Działania firmy Novartis w czasie pandemii COVID-19

Firma Novartis przystąpiła do globalnej współpracy badawczo-rozwojowej w ramach dwóch inicjatyw: COVID-19 Therapeutics Accelerator, a także do partnerstwa COVID-19, organizowanego przez Innovative Medicines Initiative (IMI). Inicjatywy są realizowane w ramach współpracy międzysektorowej, która skupia kilka firm farmaceutycznych i instytucje akademickie w skoordynowanych programach badawczych w celu szybkiego opracowania najbardziej obiecujących cząsteczek.

Novartis udostępnia również substancje do badań ze swoich banków aktywnych cząsteczek, które są uważane za odpowiednie do testów przeciwwirusowych in vitro. Ponadto wybrane produkty firmy Novartis są weryfikowane pod kątem możliwości ich zastosowania poza zarejestrowanymi wskazaniami w walce z koronawirusem. Leki mogą być przekazywane w ramach darowizn lub programów medycznych.

Firma Novartis uruchamia także program skierowany do około 60 szpitali w Polsce, w ramach którego możliwe jest dostarczenie leków bezpośrednio ze szpitala do domu pacjenta. Program ma na celu zabezpieczenie kontynuacji leczenia w okresie dłuższym niż 1 miesiąc dla wszystkich produktów dostępnych w ramach 15 różnych programów lekowych i swoim zasięgiem może objąć prawie 2400 pacjentów.

Globalny fundusz Novartis COVID-19

Globalny oddział Novartis z początkiem marca uruchomił Fundusz Novartis COVID-19, który umożliwia wsparcie lokalnych inicjatyw w zakresie zdrowia publicznego w walce z pandemią. Kraje mogą ubiegać się o finansowanie projektów skoncentrowanych m.in. na wzmocnieniu lokalnej i krajowej infrastruktury opieki zdrowotnej czy usprawnianiu samorządowych programów zdrowotnych dedykowanych pandemii COVID-19. Polska w ramach projektu otrzymała darowizny finansowe o łącznej wartości 2 mln zł. Fundusz jest dostępny dla organizacji publicznych, instytucji charytatywnych i wolontariackich oraz władz lokalnych.