Gliwice: ośrodek onkologiczny będzie badał próbki na obecność koronawirusa

Narodowy Instytut Onkologii oddział w Gliwicach uruchomił możliwość przeprowadzania badań molekularnych na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Z trzydziestu analiz dziś przeprowadzonych - trzy dały wynik pozytywny.

Gliwicki oddział Narodowego Instytutu Onkologii włącza się do walki z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i uruchamia w laboratorium Pracowni Badań Molekularnych Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej możliwość analizy próbek pobranych od pacjentów podejrzeniem COVID19. W badaniach wykorzystane zostaną dwa aparaty do amplifikacji kwasu nukleinowego oraz do automatycznej izolacji, a także urządzenia zamówione w Korei. Obecne moce laboratorium pozwalają na zbadanie od 70 do 80 próbek na dobę.

Zobacz więcej Pixabay, CC0 Public Domain

"W piątek spodziewamy się dostawy dwóch kolejnych aparatów, które dotrą do nas z Korei. Po ich uruchomieniu liczba wykonywanych badań może wzrosnąć do około 200 na dobę"- poinformował prof. Krzysztof Składowski, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Warto podkreślić, że gliwicka placówka na zakup obu urządzeń i 10 tys. koreańskich testów przeznaczyło ok. 1,5 mln zł z własnych środków.

Zbadają próbki ze śląskich szpitali

Jak informuje placówka, próbki kierowane do Gliwic pochodzić mają docelowo z czterech śląskich tzw. jednoimiennych szpitali, przekształconych w szpitale zakaźne: Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, Magrezu Szpitala Wojewódzkiego w Tychach, Szpitala Rejonowego im. Dr. Rostka w Raciborzu oraz Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.

"Obecnie mamy do dyspozycji 300 testów, które przekazała nam Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, oraz 600 własnych, koreańskich, zakupionych z budżetu naszego szpitala"– poinformowała dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak, kierownik Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.

Pacjenci onkologiczni będą bezpieczni

Centrum onkologii zapewnia jednocześnie, że uruchamiając możliwość badania próbek na obecność koronawirusa dopełnił wszystkich procedur bezpieczeństwa. Pracownia, w której badane są próbki, ma oddzielne wejście, a materiał przekazywany do analiz jest dostarczany w specjalnych szczelnych pojemnikach. Dodatkowo, aby w pełni zabezpieczyć pacjentów onkologicznych i personel, placówka zdecydowała o zorganizowaniu odrębnego parkingu dla kurierów dostarczających próbki ze szpitali zakaźnych.