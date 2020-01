GIS: pilny komunikat do lekarzy ws. zakażeń koronawirusem

WHO: lista 13 wyzwań zdrowotnych na następne 10 lat

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała listę pilnych wyzwań zdrowotnych, jakie, zdaniem ekspertów, czekają nas w rozpoczętej właśnie dekadzie. Wśród 13 obszarów, które wymagają natychmiastowych zmian, znalazły się m.in. dostępność do leków czy inwestycje w kadry medyczne. WHO podaje także, jakie działania są podejmowane, by sprostać tym wyzwaniom.