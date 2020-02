GIS: imprezy masowe a zagrożenie koronawirusem

Amyloidoza transtyretynowa - diagnostyka i leczenie

Amyloidoza jest chorobą, w której dochodzi do postępującego uszkodzenia wielonarządowego. W przypadku rodzinnej amyloidozy transtyretynowej narządami, które są szczególnie uszkodzone, są nerwy obwodowe i serce, w związku z tym choroba ta prowadzi do polineuropatii i kardiomiopatii, które prowadzą do zgonu, jeśli nie zostanie wdrożone leczenie - wyjaśnia dr n. med. Marta Lipowska z Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.