Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej przejdą testy w kierunku wirusa HCV

Służba Więzienna we współpracy z Fundacją Urszuli Jaworskiej rozpoczęła akcję testowania pracowników i funkcjonariuszy pracujących w jednostkach organizacyjnych w całym kraju w kierunku wirusa HCV. W jej ramach przeprowadzonych zostanie prawie 30 tys. testów.

Jak poinformowała prof. dr n. med. Beata Janas, kierownik Zespołu Służby Medycyny Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Służby Więziennej, funkcjonariusze Służby Więziennej są w grupie zawodowego ryzyka zakażenia wirusem HCV.

"Problem narażenia zawodowego w wyniku ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny w pracy funkcjonariusza jest bardzo duży. Różne badania europejskie pokazują, że około 7-10 proc. więźniów przebywających w jednostkach penitencjarnych jest zakażonych HCV. W związku z powyższym Służba Więzienna nawiązała współpracę z Fundacją Urszuli Jaworskiej w celu przeprowadzenia kampanii profilaktycznej w postaci przebadania pracowników i funkcjonariuszy SW pod kątem ewentualnego zarażenia wirusem HCV" - tłumaczy prof. dr n. med. Beata Janas.

Fundacja Urszuli Jaworskiej poinformowała, że w ramach współpracy ze Służbą Więzienną przeprowadzonych zostanie niemal 30 tys. testów w kierunku HCV dla pracowników i funkcjonariuszy pracujących w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całym kraju (zakładach karnych, aresztach śledczych, okręgowych inspektoratach i ośrodkach szkolenia itp.).

"To początek naszych działań w obszarze Służby Więziennej. Mimo działań Rzecznika Praw Obywatelskich sytuacja więźniów zakażonych HCV nadal nie jest uregulowana. Z racji tego, że w trakcie pobytu tracą ubezpieczenie, nie podlegają pod program lekowy Ministerstwa Zdrowia. Trzeba to zmienić. W czasach, kiedy dysponujemy najnowocześniejszymi i przede wszystkim w niemal 100 proc. skutecznymi lekami, nie może być sytuacji, kiedy przez procedury ktoś otrzymuje leczenie bardzo późno, kiedy jest już dużo powikłań lub nie otrzymuje go wcale" - podkreśliła Urszula Jaworska, prezes zarządu Fundacji Urszuli Jaworskiej.

Liczba osób dorosłych z przewlekłym zakażeniem HCV w Polsce oszacowana została na 150 tys. (ok. 0.5 proc. populacji ogólnej), z czego około 120 tys. pozostaje nierozpoznanych.

"Większość osób zakażonych HCV nie wie o swojej chorobie. Do tej pory zdiagnozowanych zostało tylko około 60 tysięcy chorych" – wskazali w komunikacie przedstawiciele Fundacji.

