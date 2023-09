Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych rozpoczyna działalność

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta weszła w życie - 6 września przy Rzeczniku Praw Pacjenta rozpoczął działalność Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Maksymalna kwota rekompensaty dla pacjenta wynosi 200 tys. złotych.

200 tys. złotych to maksymalna kwota rekompensaty dla pacjenta, natomiast w razie śmierci pacjenta świadczenie wynosi do 100 tys. złotych dla każdej uprawnionej osoby. Fot. iStock

Uruchomienie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych umożliwiła podpisana przez prezydenta 4 sierpnia nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 22 sierpnia i zaczęła obowiązywać po 14 dniach, tj. 6 września.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych zapewni prosty i szybki tryb uzyskania rekompensaty finansowej przez osoby, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta, o świadczenie mogą ubiegać się członkowie jego rodziny. Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, podkreśla, że działalność Funduszu wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa pacjentów.

Jak działa Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. RPP wskazuje zalety

‒ Powstanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych to bardzo oczekiwany przez pacjentów krok, który znacząco ułatwi dochodzenie roszczeń związanych z leczeniem. Zapewni wsparcie finansowe znacznie szerszej grupie osób, niż było to możliwe wcześniej, a wszystko to będzie odbywać się w sposób prosty i przyjazny – wyjaśnia Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Jak zaznacza RPP, uzyskanie świadczenia nie wymaga udowodnienia winy placówki medycznej. Podstawowym warunkiem pozytywnej decyzji jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby świadczenie zdrowotne zostało pacjentowi udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo gdyby zastosowano inną dostępną metodę diagnostyczną lub leczniczą.

Jakie odszkodowanie może otrzymać pacjent lub jego bliscy

200 tys. złotych to maksymalna kwota rekompensaty dla pacjenta, natomiast w razie śmierci pacjenta świadczenie wynosi do 100 tys. złotych dla każdej uprawnionej osoby. Z wnioskami o przyznanie świadczenia mogą w takim przypadku wystąpić dzieci pacjenta, jego rodzice oraz małżonek lub partner (konkubent).

Jak poprawnie złożyć wniosek o rekompensatę z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych

Fundusz obejmuje zdarzenia, które miały miejsce po wejściu w życie ustawy, a także zdarzenia wcześniejsze, jeżeli pacjent dowiedział się o szkodzie już po tej dacie, czyli nie wcześniej niż 6 września 2023 roku. Wniosek do Rzecznika można złożyć w ciągu roku od uzyskania informacji o zdarzeniu, jednak nie później niż w ciągu 3 lat od daty zdarzenia. Wypełnienie wniosku jest proste i można to zrobić korzystając ze wzoru przygotowanego przez Rzecznika.

