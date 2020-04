Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspomoże polskich naukowców w badaniach nad koronawirusem

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otrzymała grant na wsparcie prac badawczych związanych z koronawirsuem. Otrzymaną dotację przekaże naukowcom z Politechniki Wrocławskiej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, jako jedyna organizacja z Polski, otrzymała od Instytutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego grant w wysokości 125 tys. euro na wsparcie prac badawczych związanych z koronawirusem.

FNP przekaże te środki na badania prowadzone przez zespół prof. Marcina Drąga z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Prof. Drągowi wraz z zespołem udało się zidentyfikować enzym (proteazę), który jest niezbędny do namnażania się koronawirusa. Zablokowanie działania tego enzymu powoduje, że wirus ginie. To niezwykle istotne odkrycie dla opracowania szybkiego testu diagnostycznego oraz leku na koronawirusa. Poszukiwanie leku-inhibitora proteazy zespół prof. Drąga rozpoczął wśród leków już dopuszczonych do stosowania w przypadku innych schorzeń. Wyniki dotyczące proteazy wirusowej osiągnięto bardzo szybko dzięki platformie technologicznej – Hybrydowej Kombinatorycznej Bibliotece Substratów, za stworzenie której prof. Drąg otrzymał w 2019 r. Nagrodę FNP.

Grant dla FNP jest częścią dotacji w wysokości 1 mln euro, którą Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego przekazał na walkę z COVID-19. Połowę tej kwoty otrzyma pięć wiodących europejskich instytucji prowadzących i/lub wspierających badania naukowe, mające na celu opracowanie szczepionki lub leku na COVID-19. W gronie tym znalazła się Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, obok takich instytucji jak m.in. Instytut Pasteura czy Instytut Karolinska. Druga połowa dotacji zostanie przekazana pięciu organizacjom pozarządowym walczącym ze skutkami pandemii (m.in. Czerwony Krzyż i UNESCO).

PRZECZYTAJ TAKŻE: ABM rozda 200 mln zł na niekomercyjne badania kliniczne

Projekt naukowców z UMW dotyczący zastosowania osocza ozdrowieńców w leczeniu COVID-19 otrzymał rekomendację ABM

Szczepienia przeciwko gruźlicy a COVID-19. Kolejny projekt z dofinansowaniem Agencji Badań Medycznych